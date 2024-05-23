"بديل أوسبينا أو المنقذ من كوارث المعيوف" .. الكشف عن سعر حارس مانشستر سيتي للنصر والاتحاد!

نجم مانشستر سيتي يغيب عن كوبا أمريكا بسبب إصابته في الوجه..

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أصبح النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق الكرة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مطلوبًا بقوة لأندية دوري روشن السعودي، وخاصة ناديي النصر والاتحاد اللذين ارتبطا بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ30 عامًا.

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ويعد إيدرسون أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني بيب جوارديولا، حيث انضم إلى مانشستر سيتي في يوليو 2017، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2026، وقاد (السيتيزنز) للعديد من البطولات، أبرزها الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، كما توج مع السماوي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للمرة السادسة في مسيرته، والرابعة على التوالي.

ويبحث النصر عن بديل محتمل للحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي ينتهي عقده خلال الشهر المقبل، فيما لم يحدد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، موقفه من الحارس، والذي لاقى اهتمامًا من نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي لاستعادته مجددًا في الصيف، بينما يسعى الاتحاد لضم إيدرسون، ليصبح الحارس الأساسي، بدلًا من عبد الله المعيوف الذي لم يقدم المستوى المأمول مع العميد، منذ انتقاله في الميركاتو الشتوي الماضي، فيما تأكد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي.

وذكر موقع CaughtOffside أن نادي مانشستر سيتي قد يبدو مستعدًا للسماح بحارسه المتميز للرحيل، إذا كان يرغب في خوض تحدٍ جديد بعد مسيرة رائعة مع السيتيزنز، بسعر مناسب يتراوح بين (45-50) مليون يورو.

في المقابل، لم يتم إجراء أي مفاوضات رسمية - حتى الآن - بين مانشستر سيتي، والأندية التي ترغب في ضم الحارس البرازيلي، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت ليكون أكثر وضوحًا، حيث تستعد كتيبة جوارديولا لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام مانشستر يونايتد، مساء السبت المقبل، في ختام الموسم الرياضي.

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وقرر المدير الفني لمنتخب البرازيل، دوريفال جونيور، استبعاد إيدرسون من القائمة التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو بسبب إصابته بكسر في الوجه.

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