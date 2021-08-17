الزمالك ووادي دجلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2021، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي

الزمالك 1 × 0 وادي دجلة

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 من هنا...

نهاية مباراة الأهلي والجيش بالتعادل السلبي، وبذلك يصبح الفارق بين الأهلي والزمالك هو 4 نقاط.

الأهلي مازال متعادلاً مع الجيش واللقاء في اللحظات الأخيرة..

97' نهاية الشوط الثاني والمباراة...

94' وادي دجلة يضغط بكل قوته من أجل التعادل، وتراجع تام للزمالك.

93' ركنية لوادي دجلة من اليمين ينفذها يعقوبو بعرضية يبعدها الدفاع.

90' الحكم يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

89' عرضية من اليمين عن طريق المثلوثي تصل سهلة ليد عبد المنصف.

85' بنشرقي يمرر كرة رائعة لسيف الدين الجزيري الذي يرسل تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتمر من على حافة القائم الأيمن لعبد المنصف.

81' الجزيري أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت لبشرقي الذي استلم الكرة ثم أرسل تسديدة مرت بمحازاة العارضة.

81' يا رباااااااااااااه! ماذا أضعت يا بنشرقي؟

80' وادي دجلة يضغط بالطول والعرض، وتراجع تام للزمالك.

78' حمزة المثلوثي يدخل بدلاً من حازم إمام، وإسلام جابر بديلاً لإمام عاشور.

71' هلااااااااال يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تمر من أبوجبل ثم يبعدها عبد الغني.

66' أحمد مجدي يخرج من الملعب على عربة الإسعاف بعد اعتراضه تسديدة زيزو، ويدخل بدلاً منه محمد جمال كرته.

66' دخول أوباما وسيف الدين الجزيري بدلاً من شيكابالا ومروان حمدي.

65' زيزووووووووووووو يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء يعترضها أحمد مجدي برأسه بفدائية كبيرة ويبعد الكرة عن المرمى.

59' زيزو أرسل عرضية من اليمين، ارتقى لها مروان وقابل الكرة بتسديدة رأسية سكنت الشباك.

59' جووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق مروان حمدي.

55' شيكابالا يرسل عرضية من اليسار يقابلها مروان برأسية تصل سهلة ليد عبد المنصف.

54' المباركي يتحصل على بطاقة صفراء بعد التدخل على بنشرقي.

47' الإعادة تظهر أن الكرة لم تعبر خط المرمى، وهو ما يؤكده حكم الفيديو..

47' بنشرقيييييييييي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصطدم بالعارضة وترتد بأرض الملعب، ثم يشير الحكم بتوقف اللعب ويحتسب هدف.

46' بداية الشوط الثاني...

دخول صلاح أمين وعمرو صلاح بدلاً من أحمد شريف وكريم محمد.

49' نهاية الشوط الأول..

47' خطييييييييييييرة للزمالك بتسديدة من بنشرقي يبعدها عبد المنصف ببراعة.

44' حازم إمام يراوغ في اليمين ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

40' شيكابالا يمرر كرة في اليمين لمروان الذي يرسل عرضية من اليمين تصطدم بالدفاع.

34' حازم إمام يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

26' بنشرقي يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع من على رأس مروان.

25' أحمد عاطف ينطلق بكرة ثم يمررها لأحمد شريف في يسار منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة تصل سهلة ليد أبوجبل.

22' شيكابالا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء تصل سهلة لمنصف.

19' زيزو يرسل عرضية من اليمين يروضها شيكابالا ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد عبد المنصف.

18' فتوح يمرر كرة من يسار منطقة الجزاء لإمام عاشور الذي يرسل تسديدة تصطدم بيعقوبو وتمر لركنية من اليمين.

13' خطيييييييييييرة لوادي دجلة بكرة أمامية يبعدها علاء، فتصل الكرة لأحمد عاطف الذي يرسل تسديدة تمر بمحازاة القائم الأيسر.

11' كرة أمامية لدجلة ينطلق لها عرفات، لكن أبوجبل يخرج من مرماه ويبعدها.

8' إمام عاشور يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

6' حسام عرفات يتقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية يعترضها فتوح للركنية.

⏱ بداية المباراة

⚽️ الزمالك 🆚 وادي دجلة

🏆 الدوري المصري - الجولة ٣١

🏟 ستاد ٣٠ يونيو



⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/fBIlr2efhQ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 17, 2021

1' بداية المباراة...

📸 | لقطات من فترة إحماء فريقنا🏹 ، إستعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة بعد قليل بالجولة ٣١ في الدوري العام ⚽️🇪🇬#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/K78Ch3YOPg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 17, 2021

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

مروان حمدي

البدلاء: إسلام جابر - حمزة المثلوثي - أسامة فيصل - أيمن حفني - محمود جنش - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - حسام عبد المجيد.

تشكيل فريقنا في مواجهة فريق وادي دجلة بالجولة ٣١ ضمن منافسات الدوري العام ⚽️🇪🇬



⁦#Zamalek⁩ | #MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/1YXsfh8RcE — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 17, 2021

تشكيل وادي دجلة

يبدأ المدرب عبد الباقي جمال بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

محمد عبد المنصف

إسحاقو يعقوبو - كريم الدبيس - أحمد مجدي - إيهاب المباركي

رمحمد رضا - أحمد سعيد - محمد هلال

أحمد عاطف - أحمد شريف - حسام عرفات

البدلاء: صلاح أمين - عمرو صالح - إبراهيم عايش - رامز مدحت - مسعد عوض - محمد جمال.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

انتهت مباراة وادي دجلة الأخيرة بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، ويحتاج الفريق لكل نقطة في المباريات القادمة حيث يتواجد في منطقة الهبوط، وتحديدًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، والفارق بينه وبين البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر هو 4 نقاط.

فاز نادي الزمالك على الإسماعيلي في ديربي أولاد العم في المباراة الأخيرة له في الدوري، وأصبح رصيده 70 نقطة في الصدارة وحافظ على فارق النقاط بينه وبين الأهلي الوصيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2021.