ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، والمقامة على ملعب فيلا بارك

أستون فيلا 7 × 2 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

94' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

92' آرنولد ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار.

92' صلاخ يتوغل بالكرة حتى يصل إلى أمام منطقة الجزاء، فيتدخل عليه ناكامبا بقوة، وخطأ لليفربول من مكان خطير.

90' أمامية رااااااااااائعة للأستون فيلا تصل لتراوري الذي يمر من فابينيو ببراعة في يسار منطقة الجزاء، لكنه يجد ميلنر الذي ينزلق ويبعد الكرة من أمامه.

87' بيرتراند تراوري يدخل بدلاً من تريزيجيه.

85' تريزيجيه أرسل عرضية رائعة من اليمين يطير لها واتكينس ويحول الكرة للمرمى بقدمه، لكن الكرة تصطدم بالعارضة.

85' العااااااااااارضة تحرم أستون فيلا من الثامن.

83' عرضية رااااااااااااااااائعة من اليمين عن طريق ميلنر، يقابلها جوتا برأسية تجد يد مارتينيز.

82' خطيييييييييييرة لأستون فيلا بتسديدة من أمام منطقة الجزاء عن طريق ناكامبا، لكن أدريان يمسك الكرة.

80' ناكامبا يدخل بدلاً من دوجلاس لويز، والمحمدي يدخل بدلاً من كاش.

75' جريليش انطلق بالكرة من وسط الميدان وانفرد بأدريان، ثم أرسل تسديدة اعترضها الحارس، لكنه اصطدمت بيده وعبرت للشباك.

75' الساااااااااااااااااابع لأستون فيلا عن طريق جريليش.

72' تريزيجيه ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل تمريرة رائعة لواتكينس الذي ينفرد بأدريان ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الحارس ببراعة.

72' أووووووووووووووو، أدريان يحرم واتكينس من الهدف السابع لأستون فيلا.

68' كلوب يدفع بميلنر بدلاً من فيرمينو.

66' جريليش تقدم بالكرة في اليسار ثم أرسل تسديدة قوية اصطدمت بفابينيو وغيرت الكرة اتجاهها وعبرت للشباك من على يمين أدريان.

66' السااااااااااااااااادس لأستون فيلا عن طريق جريليش

64' فابينيو عاد لمركز قلب الدفاع مع خروج جوميز، وأصبح جونز محور الوسط رفقة فينالدوم

61' كلوب يدفع بجونز بدلاً من جوميز.

60' صراع على الكرة أمام منطقة الجزاء انتهى لفيرمينو الذي مرر كرة لصلاح الذي انفرد بمارتينيز وأرسل تسديدة سكنت الشباك.

60' جووووووووووووول ثاني لليفربول عن طريق محمد صلاح

59' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق روبرتسون تربك الدفاع وتصل الكرة لمينامينو، لكنها تطول منه ويمسكها مارتينيز.

55' ثنائية بين جريليش وباركلي الذي أنهاها بتسديدة قوية اصطدمت بجوميز وعبرت الكرة إلى الشباك من على يسار أدريان.

55' الخااااااااااااااااااامس لأستون فيلا عن طريق باركلي.

49' تحول يورجن كلوب بهذا التبديل إلى طريقة أشبه ما تكون بـ4-2-4 بعد أن بدأ اللقاء بـ4-3-3، فهل يأتي التبديل ثماره.

46' بداية الشوط الثاني...

مينامينو يدخل بدلاً من نابي كيتا قبل بداية الشوط الثاني

49' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.

46' صلاح عكس كرة لروبرتسون الوحيد تمامًا في يسار منطقة الجزاء، فقابلها بتسديدة يسارية أمسكها الأرجنتيني على مرتين.

46' الرااااااااااااااائع مارتينيز يواصل الذود عن مرماه ببراعة

45' عرضية أرضية خطيييييييرة من روبرتسون يبعدها الدفاع.

45' تريزيجيه ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية تصطدم بالدفاع وتصل الكرة سهلة ليد أدريان.

43' يورجن كلوب سيجن جنونه من النتيجة، ولا يصدق ما يحدث لليفربول

39' باركلي نفذ الضربة الحرة بعرضية عبرت من الجميع ووصلت الكرة لتريزيجيه على القائم الثاني، فأرسل عرضية مرت من أدريان وحولها واتكينس برأسه للمرمى الفارغ.

39' الرااااااااااااااااابع لأستون فيلا عن طريق واتكينس

38' باركلي ينطلق بالكرة في مرتدة سريعة ويعبر وسط الميدان، فيتدخل عليه فان دايك بقوة لإيقافه، فيحتسب الحكم خطأ وإنذار على الهولندي.

38' ليفربول يتقدم من جديد ويترك دفاعاته مفتوحة كالعادة.

35' باركلي نفذ الركنية بعرضية أبعده جوميز، فقابل ماكجين الكرة بتسديدة يسارية من أمام منطقة الجزاء، اصطدمت بفان دايك وتحولت الكرة للمرمى من على يسار أدريان.

35' الثاااااااااااااااالث لأستون فيلا عن طريق ماكجين.

34' كرة أمامية لأستون فيلا وصلت لباركلي الذي انفرد بأدريان في يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة أرضية أبعدها الحارس للركنية من على يساره.

34' يارباااااااااااااااااااه، بارلكي يضيع للمرة الثالثة

33' جوتا انطلق بالكرة في اليسار ثم مررها لكيتا الذي استلم بدوران وتسديد، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع ووصلت لصلاح الذي أرسل يسارية سكنت شباك مارتينيز.

33' جووووووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح..

31' تريزيجيه حول كرة من اليمين لليسار، حيث جريليش الذي أرسل بينية رائعة لباركلي الذي عبر من فان دايك في يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة يسارية عبرت إلى خارج الملعب من على حافة القائم الأيسر لأدريان.

31' أووووووووووووووو، باركلي يضيع من جديد.

30' حصار ليفربول لأستون فيلا متواصل، لكن تراجع أصحاب الأرض المنظم يمنع كل الطرق لمرمى مارتينيز.

28' الخطيييييييير جوتا يتوغل بالكرة في اليسار ثم يضم ويرسل تسديدة ساقطة تجد مارتينيز كالعادة الذي يبعد الكرة للركنية.

25' روبرتسون يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع، فتسقط الكرة أمام جوتا الذي يرسل تسديدة يسارية من أمام منطقة الجزاء تصل سهلة ليد مارتينيز.

23' واتكينس انطلق بالكرة من يسار الوسط ثم ضم إلى منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة قوية عبرت للشباك من على يسار أدريان.

23' الثااااااااااااااااااااااااااااني لأستون فيلا عن طريق واتكينس

21' الرااااااااااااااااائع فيرمينو يتلاعب بدفاعات أستون فيلا ثم يرسل تسديدة يسارية من يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة تجد تصدري أروع من مارتينيز.

19' خطأ دفاعي من أستون فيلا يستبب في وصول الكرة لصلاح الذي يميررها من على يمين منطقة الجزاء لفيرمينو الذي يدور ويقف على الكرة ثم يمهدها لكيتا القادم من الخلف، فيرسل تسديدة أرضية يعترضها دوجلاس.

16' صلاح ينطلق للكرة ليتابعها، لكن ماكجين يحميها ويبعدها فيصطدم صلاح بقدمه ويطالب بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لا شيء.

15' صلااااااااااااااح يمرر كرة رائعة في يمين منطقة الجزاء لفيرمينو الذي ينفرد بمارتينيز ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها حارس آرسنال المعار لأستون فيلا.

15' حصار ليفربول الخانق متواصل على أستون فيلا المتراجع كليًا.

14' عرضية أرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق روبرتسون يبعدها مينجس.

13' استحواذ لليفربول على الكرة وتراجع تام لأستون فيلا انتظارًا للمرتدات الخطيرة

10' تريزيجيه ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها فان دايك

8' جريليش تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها من بين قدمي فان دايك لباركلي الذي أرسل تسديدة أرضية من مواجهة أدريان، عبرت إلى ضربة مرمى من على يسار الحارس.

8' يا ربااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا باركلي؟

4' فان دايك مرر كرة لأدريان الذي مررها في منطقة الجزاء لجوميز، لكن الكرة طالت من الإنجليزي ووصلت لجريليش الذي مررها لواتكينس فأودع الكرة في المرمى الفارغ.

4' جووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق واتكينس

3' تريزيجيه يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لكاش الذي يرسل عرضية تمر من الجميع إلى ضربة مرمى.

2' تريزيجيه ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - نابي كيتا

ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: كورتيس جونز - ديفوك أوريجي - كاويمين كيليهير - نيكو ويليامز - جوردان هندرسون - تاكومي مينامينو - جيمس ميلنر.

تشكيل أستون فيلا:

يبدأ المدرب دين سميث بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

مات تارجت - تيرون مينجس - إزري كونسا نجويو - ماثيو كاش

روس باركلي - دوجلاس لويز - جون ماكجين

جاك جريليش - أولي واتكينس - محمود تريزيجيه

البدلاء: كونور هوريهان - مارفيلوس ناكامبا - بيرتراند تراوري - جيد ستير - أحمد المحمدي - أنور الغازي - كينان دافيس.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي من أقوى دوريات كرة القدم في العالم، ويتضمن العديد من الفرق والأندية التي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويأمل ليفربول الحفاظ على اللقب ويسعى لجمع النقاط والفوز بالصدارة.

بينما على الجانب الآخر، أستون فيلا تمكن من الفوز في أول لقائين له بالبطولة أمام فولهام وشيفيلد يونايتد، لكنه سيخوض مبارتين غاية في الصعوبة أمام ليفربول ثم ليستر سيتي الذي أرسل رسالة تهديد لجميع أندية الدوري بعد تغلبه على مانشستر سيتي بخماسية غير متوقعة.

شهدت الثلاث جولات الأولى من المسابقة فوز الريدز ، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، ثم لقاء قمة أمام آرسنال تمكن ليفربول من حسمه بنتيجة 3/1.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقامة على ملعب فيلا بارك.