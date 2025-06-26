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شاهد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يوفنتوس v مانشستر سيتيكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةيوفنتوسمانشستر سيتي

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ملعب كامبينح وورلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بوضعية مرتاحة من حيث التأهل، لكن كليهما يخططان لمركز الصدارة بعد أن فاز كل منهما في مباراتيه السابقتين أمام الوداد والعين.

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ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
يوفنتوس - مانشستر سيتيالخميس 26 يونيو 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		DAZNخالد الغول كامبنج وورلد
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كأس العالم للأندية - المجموعة G
Camping World Stadium

التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

يوفنتوسHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestمانشستر سيتي
29
ميشيل دي جريجوريو
37
نيكولو سافونا
6
ليويد كيلي
15
بيير كالولو
16
ويستون ماكيني
2
ألبرتو كوستا
5
C
مانويل لوكاتيلي
11
نيكولاس غونزاليس
8
تيون كوبمينرس
18
فيليب كوستيتش
9
دوشان فلاهوفيتش
31
ايديرسون مورايس
27
ماتيوس نونيز
3
روبن دياش
25
مانويل أكانجي
21
ريان آيت نوري
4
تيجاني ريجنديرز
16
رودري
20
C
بيرناردو سيلفا
11
جيريمي دوكو
26
سافينيو
7
عمر مرموش

4-1-4-1

مانشستر سيتيAway team crest

يوفنتوس
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إيغور تودور

مانشستر سيتي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

ترتيب مجموعة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

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