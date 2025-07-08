بث مباشر: شاهد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلومينينسي وتشيلسي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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وكان فلومينينسي، قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على الهلال بعد مباراة مثيرة ودرامية، انتهت بفوز الفريق البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، حجز البلوز مقعده في نصف النهائي بعد مباراة قوية انتهت بفوز تشيلسي، بهدفين مقابل هدف أيضًا.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، وسوف يتم نقل مواجهة فلومينينسي وتشيلسي عليها بشكل حصري.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب فلومينينسي - تشيلسي الثلاثاء 8 يوليو 2025

22:00 السعودية DAZN خالد الغول ميتلايف

التشكيل الرسمي لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

نتائج فلومينينسي وتشيلسي في المباريات الأخيرة