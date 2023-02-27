بث مباشر: شاهد حفل جوائز الأفضل ذا بيست 2022 .. مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لفعاليات توزيع جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2022 والمرشح لها ليونيل ميسي وكيليان مبابي وكريم بنزيما

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الأفضل 2022، والتي تُقام في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حفل الأفضل انطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022 والمرشحون والقنوات الناقلة

ليكسا بوتياس لاعبة برشلونة تتوج بجائزة أفضل لاعبة لعام 2022.

التشكيلة الأفضل من "ذا بيست" للرجال لكرة القدم لعام 2022.

التشكبلة الأفضل من “ذا بيست” للاعبات كرة القدم لعام 2022.

الجمهور الأرجنتيني يفوز بجائزة أفضل جمهور نظرًا لما قدموه عروض مذهلة والتواجد الضخم في قطر بالمونديال.

اللاعب لوكا لوكوشفيلي لاعب كريمونيزي الإيطالي يفوز بجائزة اللعب النظيف.

لوينيل سكالوني يتوج بجائزة أفضل مدرب فى العالم لعام 2022.

سارينا ويجمان تتوج بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2022.

فاز البولندي مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان بعد تسجيله هدفا دوري كرة القدم للمبتورين في بولندا

إيميليانو مارتينيس يتوج بجائزة الفيفا لأفضل حرس مرمى فى العالم

ماري إيريس حارسة مرمى مانشستر يونايتد تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمى فى العالم.

انفانتينو يقوم بتكريم بيليه بجائزة خاصة يمنحها لزوجته.

انفانتينو يفتتح حفل ذا بيست، مرحبا بكم في باريس، سنحتفل هذه الليلة بالأفضل في كل المجالات، ونحتفل بأنفسنا كجماهير محبة لكرة القدم.

توافد نجوم المستديرة على حفل "ذا بيست".

الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2022

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصل عليها سابقًا في عام 2019.

اللاعب الجنسية الفريق ليونيل ميسي الأرجنتين باريس سان جيرمان كيليان مبابي فرنسا باريس سان جيرمان كريم بنزيما فرنسا ريال مدريد

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022:

اللاعبة الجنسية الفريق أليكسيا بوتياس إسبانيا برشلونة بيث ميد إنجلترا آرسنال أليكس مورجان الولايات المتحدة الأمريكية سان دييجو ويف

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2022:

المدرب الجنسية الفريق ليونيل سكالوني الأرجنتين منتخب الأرجنتين كارلو أنشيلوتي إيطاليا ريال مدريد بيب جوارديولا إسبانيا مانشستر سيتي

الفائز بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2022:

المدرب الجنسية الفريق سارينا ويجمان هولندا منتخب إنجلترا سونيا بومباستور فرنسا ليون بيا سوندهاجه السويد منتخب البرازيل

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2022:

الحارس الجنسية الفريق إيميليانو مارتينيز الأرجنتين أستون فيلا تيبو كورتوا بلجيكا ريال مدريد ياسين بونو المغرب إشبيلية

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2022:

اللاعبة الجنسية الفريق ماري إيربس إنجلترا مانشستر يونايتد كريستيان إندلر تشيلي ليون آن كاترين بيرجر ألمانيا تشيلسي

الفائز بجائزة فيفا للجمهور:

الجمهور الأرجنتيني يفوز بجائزة أفضل جمهور نظرًا لما قدموه عروض مذهلة والتواجد الضخم في قطر بالمونديال.

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022:

الهدف الهدف فيديو مارسين أوليكسي فارتا بوزنان ضد ستال رشيشوف | 6 نوفمبر 2022 هنا ريتشارليسون البرازيل ضد صربيا | 24 نوفمبر 2022 هنا ديميتري باييت أولمبيك مرسيليا ضد باوك سالونيكا | 7 أبريل 2022 هنا

ما هو فريق العام للسيدات من فيف برو؟

ما هو تشكيل العام من "FIFPro"؟

اللاعب المركز الفريق الجنسية