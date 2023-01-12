موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022 والمرشحون والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2022، موعد الحفل، القنوات الناقلة، والمرشحون وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز الفيفا الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في العام، كما حصلت أليكسيا بوتياس عليها في الفئة النسائية.

تكافئ جوائز فيفا الأفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين 8 أغسطس 2022 و 18 ديسمبر 2022 أي أنها تشمل منافسة كأس العالم التي حققتها الأرجنتين في قطر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2022، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين 27 فبراير 2023، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2022، في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا.

ولكن بعدها تم تغيير الموعد دون الإعلان عن الموعد الجديد، إلا أنّ الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية سيكون يوم الإثنين 6 فبراير.

ويعد موعد الحفل هذا العام متأخرًا عن السنوات الماضية، إذ أقيم الموسم الماضي في يناير وقبلها في ديسمبر، وذلك بسبب خوض منافسات كأس العالم في نهاية العام الماضي.

ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت. ويمكن الدخول والتصويت من هنا

ويبدأ التصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ يوم 12 يناير 2023.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربين منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة.

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2022؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

أفضل لاعب أفضل لاعبة أفضل مدرب رجال أفضل مدرب سيدات أفضل حارس مرمى أفضل حارسة مرمى جائزة بوشكاش لأفضل هدف جائزة فيفا للجمهور فريق فيفبرو للرجال فريق فيفبرو للسيدات

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022؟

ستذاع حفل جوائز الأفضل 2022 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

ويمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022 غير محدد قناة فيفا بلس



من هم المرشحون لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2022؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2022، وضمت القائمة أبرز النجوم أمثال محمد صلاح وكريم بنزيما وليونيل ميسي.

اللاعب الفريق المنتخب جوليان ألفاريز مانشستر سيتي الأرجنتين جود بيلينجهام بوروسيا دورتموند إنجلترا كريم بنزيما ريال مدريد فرنسا كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب روبرت ليفاندوفسكي برشلونة بولندا ساديو ماني بايرن ميونخ السنغال كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الأرجنتين لوكا مودريتش ريال مدريد كرواتيا نيمار باريس سان جيرمان البرازيل محمد صلاح ليفربول مصر فينيسيوس جونيورز ريال مدريد البرازيل

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022:

اللاعبة الفريق المنتخب أيتانا بونماتي برشلونة إسبانيا ديبينيا نورث كارولاينا كوريج البرازيل جيسي فليمينج تشيلسي كندا أدا هيجربرج ليون النرويج سام كير تشيلسي أستراليا بيث ميد آرسنال إنجلترا فيفيان ميديما آرسنال هولندا أليكس مورجان سان دييجو ويف الولايات المتحدة الأمريكية لينا أوبردورف فولفسبورج ألمانيا أليكساندرا بوب فولفسبورج ألمانيا أليكسيا بوتياس برشلونة إسبانيا ويندي رونار ليون فرنسا كيرا والش برشلونة إنجلترا ليا ويليامسون آرسنال إنجلترا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2022:

المدرب الفريق / المنتخب كارلو أنشيلوتي ريال مدريد ديدييه ديشان فرنسا بيب جوارديولا مانشستر سيتي وليد الركراكي المغرب ليونيل سكالوني الأرجنتين

المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2022:

المدربة الفريق / المنتخب سونيا بومباستور ليون إيما هايس تشيلسي بيف بريستمان كندا بيا سوندهاجه البرازيل مارتينا فوس تيكلنبرج ألمانيا سارينا فيمان إنجلترا

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2022 :

الحارس الفريق المنتخب ياسين بونو إشبيلية المغرب أليسون بيكر ليفربول البرازيل إيدرسون مانشستر سيتي البرازيل تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا الأرجنتين

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2022:

الحارسة الفريق المنتخب كريستيان إندلر ليون تشيلسي آن كاترين بيرجر تشيلسي ألمانيا ماري إيربس مانشستر يونايتد إنجلترا ميرل فرومس فولفسبورج ألمانيا أليسا نايير شيكاغو ريد ستارز الولايات المتحدة الأمريكية ساندرا بانوس برشلونة إسبانيا

المرشحون لجائزة فيفا للجمهور:

يتنافس عليها عبد الله السالمي من المملكة العربية السعودية، بعدما قطع مسيرة مدتها 55 يومًا في الصحراء للتواجد في قطر من أجل تشجيع منتخب بلاده في كأس العالم.

الجمهور الأرجنتيني يتواجد كذلك ضمن المرشحين بسبب التواجد الضخم في قطر بالمونديال، بالإضافة الجمهور الياباني الذي أبهر الجميع بسلوكه الراقي بالمساعدة في تنظيف المدرجات بعد كل مباراة.

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022:

يمكنك التصويت على جائزة بوشكاش بالضغط هنا

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش

ماريو بالوتيلِّي

أماندين هنري

تيو هيرنانديز

ألو كول

كيليان مبابي

فرانسيسكو جونزاليز ميتيلِّي

مارسين أوليكسي

سلمى بارالويلو

ريتشارليسون

أليسييا روسو

ديميتري باييت

ما هو فريق العام في جائزة الأفضل "ذا بيست" 2022؟

كما هو متعارف عليه في كل عام، يتم الكشف عن فريق الأحلام أثناء حفل ذا بيست، والذي يتحدد بحسب أداء اللاعبين في الفترة من 8 أغسطس 2022 و 18 ديسمبر 2022

ومن المتوقع أن يضم الفريق العديد من لاعبي ريال مدريد بعد حصولهم على لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم,

الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

اللاعب الجنسية العام روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2021 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2020 ليونيل ميسي الأرجنتين 2019 لوكا مودريتش كرواتيا 2018 كريستيانو رونالدو البرتغال 2017 كريستيانو رونالدو البرتغال 2016

الفائزون بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية: