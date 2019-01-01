بث مباشر: حفل الكرة الذهبية 2019.. لحظة بلحظة
أصبحنا على بعد سويعاتٍ قليلة عن الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2019، والتي تشهد منافسة شرسة بين أكثر من لاعب على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأكثر فوز بها عبر التاريخ، وفان دايك ومحمد صلاح وماني نجوم ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقب شديد بسبب تساوي أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يمتلك كل منهما 5 كرات ذهبية بالتساوي فهل سيتفوق أحدهما أم ستكون من نصيب لاعب آخر فالمنافسة قوية بين الجميع ولم تعد هذه الجائزة لهما فقط، فحاملها الآن هو لوكا مودريتش بعد أدائه المميز في كأس العالم 2018 وقيادة منتخب بلاده للنهائي ووصافة البطولة.
تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.
كانت جائزة الكرة الذهبية تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.
لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين العام الماضي، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، وهذا العام سنكون على موعد مع جائزة جديدة هي جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.
اضغط هنا للتعرف على كل شئ عن الكرة الذهبية 2019، المرشحون للجوائز، الفائزن السابقون وأكثر من ذلك
تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2019
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|ترتيب الكرة الذهبية 2018
|الترتيب
|اللاعب
|الفريق / المنتخب
|=28
|جواو فليكس
|أتلتيكو مدريد - بنفيكا / البرتغال
|=28
|ماركينيوس
|باريس سان جيرمان / البرازيل
|=28
|دوني فان دي بيك
|أياكس / هولندا
|=26
|كريم بنزيما
|ريال مدريد / فرنسا
|=26
|جيورجينيو فينالدوم
|ليفربول / إنجلترا
|=24
|خاليدو كوليبالي
|نابولي / السنغال
|=24
|مارك أندريه تير شتيجن
|برشلونة / ألمانيا
|23
|هوجو لوريس
|توتنهام / فرنسا
|22
|هيونج مين سون
|توتنهام / كوريا الجنوبية
|=20
|بيير إيميريك أوباميانج
|آرسنال / الجابون
|=20
|دوشان تاديتش
|أياكس / صربيا
|19
|ترينت أليكساندر آرنولد
|ليفربول / إنجلترا
|18
|أنطوان جريزمان
|برشلونة - أتلتيكو مدريد / فرنسا
|17
|روبيرتو فيرمينو
|ليفربول / البرازيل
|16
|سيرخيو أجويرو
|مانشستر سيتي / الأرجنتين
|15
|ماتياس دي ليخت
|يوفنتوس - أياكس / هولندا
|14
|كيفن دي بروينه
|مانشستر سيتي / بلجيكا
|13
|إيدين هازارد
|ريال مدريد - تشيلسي / بلجيكا
|12
|رحيم ستيرلينج
|مانشستر سيتي / إنجلترا
|11
|فرينكي دي يونج
|برشلونة - أياكس / هولندا
|10
|رياض محرز
|مانشستر سيتي / الجزائر
|9
|بيرناردو سيلفا
|مانشستر سيتي / البرتغال
|8
|روبرت ليفاندوفسكي
|بايرن ميونخ / بولندا
|7
|أليسون بيكر
|ليفربول / البرازيل
|6
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان / فرنسا
|5
|محمد صلاح
|ليفربول / مصر
|4
|ساديو ماني
|ليفربول / السنغال
|3
|كريستيانو رونالدو
|يوفنتوس / البرتغال
|2
|فيرجيل فان دايك
|ليفربول / هولندا
|1
|ليونيل ميسي
|برشلونة / الأرجنتين
|الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2019
|اللاعب
|الفريق / المنتخب
|ماتياس دي ليخت
|يوفنتوس - أياكس / هولندا
|الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2019
|اللاعبة
|الفريق / المنتخب
|ميجان رابينو
|ريجن / الولايات المتحدة
|الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 2019
|اللاعب
|الفريق / المنتخب
|أليسون بيكر
|ليفربول / البرازيل
شكرًا لكم على حسن المتابعة على أمل اللقاء في تغطيات قادمة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصل فان دايك على المركز الثاني ورونالدو على المركز الثالث وماني على المركز الرابع.
لوكا مودريتش يدخل الآن ومعه الكرة الذهبية ثم يسلمها لليونيل ميسي.
يعرض الآن فيديو يسلط الضوء على أهم لحظات ميسي طوال العام المنصرم.
Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner 🤚☝️ pic.twitter.com/5nNZXl05vY— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
الفائز بالكرة الذهبية هذا العام هو ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.
والآن حانت اللحظة الحاسمة، موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2019.
Here is the 2019 Women's Ballon d'Or Top 3 ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
1. @mPinoe
2. @LucyBronze
3. @alexmorgan13
#ballondor" pic.twitter.com/LO32VYH3qj
تفوز بالجائزة هذا العام ميجان رابينو، وتأتي في المركز الثاني اللاعبة لوسي برونز، أما الثالثة فهي أليكس مورجان.
والآن مع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في عام 2019
أليسون يحصل على المركز السابع، فيما يأتي مبابي في المركز السادس، أما النجم المصري محمد صلاح فيأتي في المركز الخامس.
نعود لترتيب الكرة الذهبية 2019
حصل تير شتيجن حارس برشلونة على المركز الثاني، فيما حصل إيدرسون حارس مانشستر سيتي على المركز الثالث.
Ranked at the 10th place of the 2019 #ballondor ⤵️@Mahrez22 🇩🇿@ManCity pic.twitter.com/q0t1ySsVtp— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
الفائز بالجائزة هو أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.
يُستعرض الآن المرشحون للجائزة.
روبرت ليفاندوفسكي يتقدم حاملاً الجائزة للإعلان عن حارس المرمى الأفضل في 2019.
الجائزة الثانية اليوم هي جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى...
Ranked at the 10th place of the 2019 #ballondor ⤵️@Mahrez22 🇩🇿@ManCity pic.twitter.com/q0t1ySsVtp— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
النجم الجزائري رياض محرز يحصل على المركز العاشر، أما زميله في مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا فيأتي في المركز التاسع، فيما يحصل ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على المركز الثامن.
نعود لترتيب الكرة الذهبية 2019...
يعرض الآن فيديو بأبرز لحظات دي ليخت مع فريقه ومنتخبه في الموسم الماضي.
Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3 ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
1. Matthijs de Ligt
2. @Sanchooo10
3. @joaofelix70
#ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/Dqg5CizQ5C
مبابي يعلن عن الفائز بجائزة كوبا هذا العام، وهو النجم الهولندي ليوفنتوس ماتياس دي ليخت، والذي كان يلعب لأياكس الموسم الماضي.
يعرض الآن فيديو يستعرض المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.
Selfie time! 🤳— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
EVERYBODY PLEASE STAND UP! 🙌🙌🙌 #ballondor pic.twitter.com/IKzPXRQDGS
مبابي يصعد للمسرح ويتحدث، ثم يتحدث معه دروجبا وفي النهاية يلتقط معه صورة ويدعوا الحضور للوقوف لمشاركتهما فيها.
تبدأ الآن مجريات الحفل وسيقدمها هذا العام النجم الإيفواري السابق لتشيلسي ديدييه دروجبا وساندي هيربرت.
Everybody want a picture with Kylian Mbappé! 🤳 #ballondor pic.twitter.com/XhhO21ECqd— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Messi has arrived ⏳ #BallondOr pic.twitter.com/G2NxDnr0n3— B/R Football (@brfootball) December 2, 2019
MESSI, MESSI, MESSI...— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Look who's here, ready to walk on the red carpet! 👀 #ballondor pic.twitter.com/VbI6riVFx2
بدأ منذ قليل توافد النجوم إلى مقر حفل الكرة الذهبية 2019...
Ranked at the 11st place of the 2019 #ballondor ⤵️@DeJongFrenkie21 🇳🇱@FCBarcelona— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/hdErncO1aB
فرينكي دي يونج المنضم حديثًا لبرشلونة في الصيف الماضي يحصل على المركز 11..
Ranked at the 12nd place of the 2019 #ballondor ⤵️@sterling7 🏴@ManCity— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/5RyF8atQw5
رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي يتواجد في المركز 12...
Ranked at the 13rd place of the 2019 #ballondor ⤵️@hazardeden10 🇧🇪@realmadrid— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/t7bVigw8cJ
إيدين هازارد نجم ريال مدريد يحصل على المركز 13..
Ranked at the 14th place of the 2019 #ballondor ⤵️@DeBruyneKev 🇧🇪@ManCity— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/N4df3F6pCl
المركز 14 يذهب لكيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي...
Ranked at the 15th place of the 2019 #ballondor ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Matthijs de Ligt 🇳🇱@juventusfc
Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/LfoNvY6b3D
ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس يحصل على المركز 15..
"Ranked at the 16th place of the 2019 #ballondor ⤵️@aguerosergiokun 🇦🇷@ManCity— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/y6Uhu75noC
الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يأتي في المركز 16..
Ranked at the 17th place of the 2019 #ballondor ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Roberto Firmino 🇧🇷@LFC pic.twitter.com/u7J7a2LxYX
النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول يحصل على المركز 17..
Ranked at the 18th place of the 2019 #ballondor ⤵️@AntoGriezmann 🇫🇷@FCBarcelona pic.twitter.com/0WpJD7FZta— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
نجم برشلونة أنطوان جريزمان يأتي في المركز 18..
Ranked at the 19th place of the 2019 #ballondor ⤵️@trentaa98 🏴@LFC pic.twitter.com/GqvVs1WmQY— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
أليكساندر آرنولد ظهير أيمن ليفربول يحصل على المركز 19...
Equally ranked at the 20th place of the 2019 #ballondor ⤵️@Aubameyang7— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Dusan Tadic pic.twitter.com/4daPCIYemG
يأتي في المركز 20 في ترتيب الكرة الذهبية 2019 المهاجم الجابوني لآرسنال بيير إيميريك أوباميانج، ولاعب أياكس دوشان تاديتش.
Ranked at the 22nd place of the 2019 #ballondor ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Son Heung-Min 🇰🇷@SpursOfficial pic.twitter.com/pdKhZF0xp1
النجم الكوري هيونج مين سون يأتي في المركز 22..
Ranked at the 23rd place of the 2019 #ballondor ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Hugo Lloris 🇫🇷@SpursOfficial pic.twitter.com/xrJ49qg5SZ
هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا وتوتنهام ينفرد بالمركز 23..
Equally ranked at the 24th place for the 2019 #ballondor ⤵️— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Kalidou Koulibaly@mterstegen1 pic.twitter.com/LA9wHfXxUy
السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة في المركز 24 في ترتيب الكرة الذهبية.
Equally ranked at the 26th place for the 2019 #ballondor ⤵️@Benzema@Gwijnaldum pic.twitter.com/ffQejU8uV6— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
لاعبان في المركز 26 هما الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وجيورجينيو فينالدوم متوسط ميدان ليفربول.
Equally ranked at the 28th place for the 2019 #ballondor ⤵️@joaofelix70@marquinhos_m5@Donny_beek6 pic.twitter.com/xAlmVJwZYn— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
يتواجد 3 لاعبين في المركز 28 هم جواو فليكس النجم الصاعد للأتلتيكو مدريد، ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان ودوني فان دي بيك لاعب آياكس.
بدأ العد التنازلي الآن بالإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز تنازلياً حتى الوصول للرقم 1 في الحفل.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2019، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.