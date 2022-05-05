إيفرا .. الطفل ضحية شوارع باريس الذي أصبح أسطورة مانشستر وصديق رونالدو!

"لم أمتلك أي شيء، بل لم يكن في حوزتنا أي شيء على الإطلاق ولكنني كنت أعيش وكأنني أمتلك كل شيء" هكذا وصف باتريس إيفرا حياته الشاقة منذ أن كان صغيراً.

ليس كما يتخيل البعض، فلم تكن حياة باتريس إيفرا دائماً ناجحة، حيث عاش باتريس في الشارع وكان عليه أن يتسول ليتمكن من تناول الطعام.

في هذا التقرير، سنستعرض لكم نبذة مُختصرة عن حياة الفرنسي ومسيرته الاحترافية بالإضافة إلى اعترافات جريئة من نجم مانشستر يونايتد..

رحلة إيفرا الشاقة مع عالم المستديرة

في بودكاست لمانشستر يونايتد، قال باتريس إيفرا عن سنوات حياته الصعبة: "لأكون صادقًا، كان الأمر صعبًا جدًا في طفولتي".

وتابع: "عشت في باريس، لكن في الشوارع، حيث كان لدي الكثير من الإخوة والأخوات، لذا لم تكن الحياة سهلة دائمًا، في بعض الأحيان لم يكن لدينا أي نقود للطعام للحصول على الطعام".

وواصل: "لقد طلبت المال من الناس، في بعض الأحيان كانوا يعطونني نقودًا وأحيانًا لم يفعلوا ذلك ، لقد علمتني الشوارع الكثير وجعلتني أقوى".

إيفرا يروي قصة تعرضه للإساءة الجنسية

شرح باتريس إيفرا واقعة تعرضه للإساءة الجنسية بالتفصيل في سيرته الذاتية والتي تحمل عنوان "أعشق هذه الرياضة".

وقال إيفرا: "لقد وجدت صعوبة أكبر في الكشف عن الواقعة لوالدتي التي عرفت بها قبل أسبوعين فقط".

وتابع: "بالطبع تألمت أمي كثيرا لمعرفة ذلك. كانت لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي، لا أريد أن يشعر الناس بالشفقة، إنه موقف صعب، الأم لا تتوقع أن تسمع ذلك من طفلها".

واختتم حديثه قائلاً: "كانت صدمة كبيرة بالنسبة لها. استشاطت غضبا. قالت إنها آسفة، طلبت مني عدم الكشف عن الواقعة في سيرتي الذاتية لأنه أمر شخصي وحساس لكني قلت لها إن الأمر لا يتعلق بي يا أمي لكنه لتوعية الأطفال الآخرين، تفهمت أمي موقفي بعد ذلك".

نشأته في منطقة صعبة جعلته أصبح ما هو عليه

نشأ إيفرا في ليس أوليس، في ضواحي باريس، ولم تكن الحياة خارج منزل العائلة سهلة.

قال باتريس إيفرا: "كان الأمر يتعلق أكثر بالبقاء على قيد الحياة، لدي العديد من الأصدقاء الذين رأيتهم يقتلون".

وتابع: "كان هناك الكثير من المخدرات وأشياء من هذا القبيل".

اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا ليس لاعب كرة القدم الشهير الوحيد من ليس أوليس - مع نجم آرسنال تييري هنري ومهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال من المنطقة أيضًا.

وأضاف: "أنقذت كرة القدم معظمنا".

مسيرة احترافية رائعة لأفضل ظهير أيسر في جيله

كان باتريس إيفرا لاعب كرة قدم موهوبًا ومجتهدًا وذكيًا بشكل لا يصدق، حيث لا يمكن سلب إرثه كواحد من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد كانت حياته المهنية طويلة ولامعة.

لقد شاهدناه متألقًا بألوان قمصان كبار فرق أوروبا مثل موناكو ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويجب أن يكون أبرز ما في مسيرته هو وقته مع مانشستر يونايتد، حيث قدمه السير أليكس فيرجسون في عام 2006، ووصف السير أليكس ظهور إيفرا الأول بأنه "كارثة"، قبل أن يستغرق الأمر من إيفرا بعض الوقت للتكيف مع الحياة في إنجلترا، ويستقر في العام الثاني بشكل كبير دون النظر إلى الوراء.

إيفرا كان جزءًا لا يتجزأ من خط دفاع الشياطين الحمر، حيث كان يدافع بقوة، وسرعان ما أصبح المفضل بين المشجعين وفيرجسون.

تم التصويت له في فريق العام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2009، مما جعله أفضل ظهير أيسر في أوروبا.

ويزخر سجل إيفرا بالألقاب، من بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، ولقب الدوري الإيطالي مرتين، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وأحرز اللقب مع يونايتد عام 2008.

ويُعد صاحب الـ 40 عام، أحد أشهر اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهاته الساخرة والمضحكة، حيث يملك إيفرا بالفعل 9.5 مليون متابع على "إنستجرام".

وفي أحد فيديوهاته، سخر من كريستيانو رونالدو، حيث اضطر النجم البرتغالي إلى الانتقال لقصر آخر بسبب أصوات الحيوانات الصاخبة التي كانت بالقرب من منزله، عند عودته مجدداً لمانشستر يونايتد بنهاية سوق الانتقالات الصيفية المنتهية.

ونشر إيفرا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" ساخراً من كريستيانو: "لا تقلق يا أخي كريستيانو، أنا أقوم بنقل خرافي بعياً عن قصرك، الراعي يمكنه فعل كل شيء".