تأثير ميسي على اقتصاد باريس سان جيرمان: مبيعات القمصان والرعاية ونمو وسائل التواصل الاجتماعي

ظفر باريس سان جيرمان بخدمات الأسطورة ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بالصيف الماضي قادمًا من برشلونة، إنها ربما تصنف كأحد أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم، ويبدو أن لها تأثيرًا ضخمًا على النادي الفرنسي من مختلف المناحي.

ميسي، الذي سبق وأن حقق جائزة الكرة الذهبية في سبع مناسبات، لديه جماهيرية أسطورية، هذا ما يؤكد أن تأثيره في باريس لن يكون فقط كرويًا، بل له منافع أخرى اقتصادية وغيرها.

جول يغوص بكم في رحلة للكشف عن الفوائد التي كسبها باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي، بجانب الفوائد الرياضية المعهودة.

كم عدد قمصان ميسي التي باعها باريس سان جيرمان؟

مصادر جول تؤكد أن باريس سان جيرمان قد باع حتى الآن ما يقرب من مليون قميص لليونيل ميسي.

مدير رعاية النادي، مارك أرمسترونج، أكد في حوار مع جول أن وصول ميسي إلى باريس أدى لتسجيل رقم قياسي في مبيعات القمصان الإجمالية لهذا العام، والتي ربما كانت لتزيد أكثر لولا أزمة فيروس كورونا.

أرمسترونج قال في هذا الصدد "ميسي مصدر قوة عظيم، من وجهة نظر تجارية، فإن تأثيره مذهلًا بكل المقاييس".

وتابع "الطلب على قميصه كان هائلًا للغاية، إذا استطعنا إنتاج المزيد منه، فإننا سنتمكن من بيع المزيد والمزيد".

هل أدى انضمام ميسي لزيادة رعاة باريس سان جيرمان؟

بمجرد أن تأكد رحيل ميسي عن برشلونة والتوجه إلى باريس، بدأت تتدفق عروض الرعاية على ملعب حديقة الأمراء، هكذا كشف أرمسترونج في حديثه.

جنيّ باريس سان جيرمان أموالًا هائلة منذ اللحظة التي ارتبط فيها بضم ميسي، إذ أبرم شراكات مع لامات تجارية مثل Autohero و Crypto.com و Smart Good Things و Gorillas وغيرها.

وأضاف أرمسترونج "سابقًا كان الطلب كثيرًا بالفعل، لكن الآن، بات أكبر من أي وقت مضى".

وأردف "حصلنا فورًا على زيادة كبيرة في العروض، وحتى قبل أن يوقع رسميًا لباريس، كان أمامنا الكثير من العروض التجارية".

وأتم في هذه النقطة بقوله "لقد شعرنا حقًا بالتأثير الضخم في جميع مجالات أعمالنا من رعاية وترويج وحجز تذاكر المباريات".

هل زاد عدد متابعي باريس سان جيرمان على وسائل التواصل الاجتماعي؟

عاشت حسابات باريس سان جيرمان على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي نموًا كبيرًا بمجرد وصول ميسي، فتظهر الإحصاءات أنهم جنوا 20 مليون متابع فقط في الأسبوع الأول من توقيع الأرجنتيني بالعاصمة الفرنسية.

جول يتفهم أيضًا أن هذا الرقم قد زاد بمعدل مليون كل شهر منذ ذلك الحين (الصيف الماضي) بينما يؤكد أرمسترونج أن رقمًا قياسيًا آخر قد تحقق عندما أُعلن رسميًا عن التوقيع مع صاحب الـ33 عامًا.

يواصل أرمسترونج التغني بقيمة ميسي "وسائل التواصل الاجتماعي لباريس اليوم في أعلى المستويات على الإطلاق، لدينا 150 مليون متابع، كما كان لدينا أعلى معدل مشاركة في تاريخ إعلانات اللاعبين، وجميع حسابات النادي واللاعبين مجتمعة".

كيف تأثرت عملية بيع التذاكر في باريس بالتعاقد مع ميسي؟

ميسي الذي سجل ستة أهداف ولديه خمس تمريرات حاسمة في أول 15 مباراة له مع باريس، أثر بالإيجاب أيضًا على مبيعات تذاكر النادي.

أرمسترونج يُشدد على أن باريس يكافح حاليًا لمواكبة الطلب العالي على تذاكر المباريات، فتباع كل التذاكر مبكرًا ويصبح لا مفر سوى زيادة الأسعار.

ومع ذلك، وعد رئيس الرعاية بالنادي الفرنسي أن أسعار التذاكر ستنخفض وستكون في متناول عامة الناس بغض النظر عن الطلب الضخم عليها.

واستطرد "هناك طلب ضخم ولا يمكننا تلبيته بالكامل للأسف حاليًا، لذا يزداد الاهتمام بالسوق الثانوية (السوداء) كما هو متوقع".

وأتم "نحن ملتزمون بجعل التذاكر في متناول الجميع للسماح لجميع مشجعينا بالاستمتاع بتجربة حضور مباريات باريس سان جيرمان، نحن نعمل على ذلك حاليًا".

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