بايرن يحيي الذكرى العاشرة لرحيل إنكة

دقيقة حداد قبل مباراة بايرن ميونيخ ودورتموند لمرور 10 سنوات على رحيل إنكة

أحيى نادي بايرن ميونيخ الذكرى السنوية العاشرة لرحيل حارس مرماه السابق روبيرت إنكة والذي توفي عام 2009 بصورة صادمة للجميع.

ووقف لاعبو بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند دقيقة حداد قبل انطلاق مواجهتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الألماني.

ومع انطلاق المباراة، نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ على تويتر صورة لإنكة وبجوارها لاعبي الفريق البافاري وهم يقفون لدقيقة صمت حدادًا على ذكراه.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 9, 2019

وكان إنكة قد انتحر بعد معاناة شديدة مع الاكتئاب الذي بدأ قبل وفاته بحوالي ثلاثة أعوام ولم تفلح محاولاته هو وزوجته وكرة القدم للخروج منه.

وكان الحادث الذي تسبب في إصابة الحارس الألماني السابق بالاكتئاب هو موت ابنته بعد معاناتها مع مرض السرطان، في أمر لم يستطع إنكة تجاوزه.

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يذكر أن بايرن ميونيخ يلعب من أجل الفوز على بوروسيا دورتموند، حيث يحتل الفريق البافاري المركز الثالث في الوقت الحالي برصيد 18 نقطة.