بايرن ميونيخ يواجه فرايبورج بدون نوير وألابا

ضربة قوية في المواجهة الهامة بسباق صدارة الدوري

يدخل فريق بايرن ميونيخ، مواجهة فرايبورج بالدوري الألماني، بدون إثنين من أهم اللاعبين في صفوفه.

بايرن يحل ضيفاً على فرايبورج مساء اليوم السبت، في إطار الجولة السابعة والعشرين من البوندسليجا.

مانشستر يونايتد.. النادي الأنسب لإنقاذ جريزمان؟

الحساب الرسمي لبايرن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أنه سيلعب بدون حارسه الأساسي مانويل نوير.

ℹ️ Personal-Update: @Manuel_Neuer (muskuläre Probleme in der linken Wade) und @David_Alaba (muskuläre Probleme im Oberschenkel) stehen heute nicht im Kader. #SCFFCB pic.twitter.com/ywJp7PBovl — FC Bayern München (@FCBayern) March 30, 2019

ويأتي ذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلية الخلفية لساقه اليسرى، مما دفع المدرب نيكو كوفاتش لاستبعاده.

بايرن ميونيخ – كيف تغش الإجابة من غريمك التقليدي؟

المدافع النمساوي ديفيد ألابا سيغيب هو الآخر، نظراً لمعاناته من إصابة عضلية في الفخذ.

المباراة تمثل أهمية كبيرة لبايرن، حيث يحتل صدارة الدوري بـ60 نقطة، بفارق الأهداف عن دورتموند صاحب المركز الثاني.