بايرن ميونيخ يصرف النظر عن التعاقد مع يوفيتش

الفرصة سانحة الآن أمام ريال مدريد

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم الصرفي لوكا يوفيتش خلال الصيف القادم.

يوفيتش تألق مع نادي أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، ليصبح محل اهتمام العديد من الأندية أبرزها بايرن وريال مدريد.

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تقارير صحفية أكدت أن المدرب نيكو كوفاتش يريد جلب لاعبه السابق إلى البافاري، لرغبته في تدعيم هجوم الفريق.

ومع ذلك ترى إدارة بايرن أن الفريق لا يحتاج لمهاجم آخر جديد، في ظل تواجد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

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ومن المتوقع أن يركز النادي الألماني مجهوداته على ضم لاعبين جدد في مركز الجناح، للرحيل المنتظر للثنائي آرين روبن وفرانك ريبيري.

وتفتح تلك الأنباء الأبواب أمام ريال مدريد لاقتناص الصفقة بضم المهاجم الصربي، بمبلغ تصل قيمته حوالي 50 مليون يورو.

يذكر أن صاحب الـ21 عاماً نجح في تسجيل 25 هدفًا وصنع 7 آخرين في 42 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.