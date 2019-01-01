بايرن ميونيخ يحسم موقفه من ضم هيرنانديز في يناير

قيمة الشرط الجزائي بعقده مع أتليتيكو مدريد تصل إلى 80 مليون يورو

اعترف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، برغبة النادي في التعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع أتليتيكو مدريد.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الماضية حول مستقبل الفرنسي، وإمكانية رحيله عن أتليتيكو خلال شهر يناير الجاري.

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وهو ما علق عليه حميديتش قائلاً:"نعم كانت هناك بعض المحادثات حول التعاقد مع هيرنانديز".

وأضاف:"لكن هل سنتعاقد معه في يناير؟ الأمر في غاية الصعوبة وليس واقعياً بالوقت الحالي".

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وتطرق أيضا حميديتش لمستقبل خاميس رودريجيز، وتفعيل شرط الشراء من ريال مدريد بـ39 مليون جنيه استرليني.

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وأوضح أن النادي الألماني والمدرب نيكو كوفاتش، يفضلان الانتظار حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرار النهائي.

وأما لوكاس هيرنانديز فمن المتوقع أن يدفع بايرن الشرط الجزائي بعقده مع أتليتيكو بـ80 مليون يورو.