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بايرن ميونيخ يحاول الانقضاض على صفقة رابيو

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(C)Getty Images
اللاعب يبدو وأنه في طريقه للانضمام إلى برشلونة ولكن النادي الألماني يتدخل في اللحظات الأخيرة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


يحاول نادي بايرن ميونيخ الألماني، الانقضاض على صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة هذا الشهر.

رابيو ينتهي عقده مع باريس في يونيو القادم، وموقفه أصبح محسوماً بعدم التوقيع على عقد جديد.

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برشلونة يعتبر هو الطرف الأقرب للتعاقد مع رابيو، حيث اتفق على دفع مقابل مُخفض لباريس من أجل ضمه.

ومع ذلك أكدت إذاعة "مونت كارلو" أن بايرن اتصل رسمياً بالنادي الفرنسي خلال الأيام الأخيرة.

وحاول حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن، إقناع باريس بتجميد اتفاقه مع برشلونة.

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ويطمح بايرن حالياً في ضم اللاعب بشهر يناير الجاري، أو حتى إقناعه بالانتظار حتى الصيف والانضمام بشكل مجاني.

ويشتعل بذلك الصراع بين برشلونة وبايرن خلال الأيام القادمة، ليبقى القرار النهائي لدى رابيو لحسم مصيره.

 

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