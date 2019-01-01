بايرن ميونخ يقتنص فوزًا عصيبًا من فولفسبورج في الدقائق الأخيرة

انتصار صعب ولكنه هام..

اقتنص بايرن ميونخ فوزًا صعبًا من ضيفه فولفسبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأليانز آرينا في إطار الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الألماني.

البديل زيركزي أنقذ بايرن للمرة الثانية في غضون أيام بهدفه في اللحظات الأخيرة، والذي ساهم هو وهدف جنابري في رفع رصيد كتيبة المدرب هانزي فليك إلى النقطة 33 وبالتبعية الانفراد بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة 24 في المركز التاسع.

بايرن ميونخ كان الطرف الأفضل في الشوط الأول والأقرب للتسجيل، إلا أن الفرص التي أُتيحت لهم وجدت تألق كبير من الحارس كاستيلس الذي زاد عن مرماه ببسالة وتألق شديد.

في الشوط الثاني ظهر فولفسبورج للمرة الأولى في أول لحظات المباراة عندما كان بمقدور كلاوس أن يمنح التقدم لفريقه لو لمس العرضية الأرضية لشلاجر أمام مرمى مانويل نوير.

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في الوقت نفسه سدد فيليب كوتينيو تسديدة رائعة من تسديداته لكن كاستيلس قدّم تصديًا إبداعيًا جديدًا، بينما أهدر توماس مولر فرصتين آخرتين بعدما فشل في تسديد الكرة بالمرمى وصوّبها في المدرجات.

فولفسبورج كاد أن يفاجئ بايرن في الدقيقة 80 بهدف بعد قذيفة من ماكسيميليان أرنولد من على خط منطقة الجزاء ارتطمت ببواتينج ولحسن حظ البافاري أتت بجوار القائم الأيمن بأمتار قليلة.

الدقيقة 85 وضع فيها زيركزي البديل هدف التقدم لبايرن بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ليفتح أبواب مرمى كاستيلس أمام البافاري أخيرًا، ويحرز بعدنا سيرجي جنابري الهدف الثاني وهدف قتل المباراة في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة حافظ بايرن على فارق الـ4 نقاط بينه وبين المتصدر ريد بول لايبزيج، والذي انتصر هو الآخر على أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدف ليكون بذلك هو بطل الشتاء بالبوندسليجا.