بايرن ميونخ يعرض منصباً إدارياً على نجمه السابق

بيتزارو مثل بايرن مرتين في الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مدير بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه أن ناديه عرض على لاعبه السابق ونجم فيردر بريمين الحالي كلاوديو بيتزارو منصباً إدارياً عند الاعتزال.

وسبق لبيتزارو اللعب مع ميونخ في فترتين، الأولى بين 2001 و2007، ثم عاد من جديد في 2012 واستمر حتى 2015.

وقال رومينيجه مع صحيفة "مين فيردر": "اتفقنا مع بيتزارو أن عندما يتوقف عن اللعب، في أي توقيت كان هذا، سيتولى منصب سفير بالنادي، لا يزال يمتلك منزلاً في ميونخ وعائلته على حد علمي تحب المكان".

ويتواجه صاحب الأربعين عاماً برفقة فريقه الجولة المقبلة مع بايرن ميونخ في قمة الجولة بالبوندسليجا، خصوصاً وأن بريمين لم يتعرض لأي خسارة في 2019.

بالاك: مورينيو إلى بايرن ميونخ ستعيد التوهج للبوندسليجا

👏 عليهم فقط أن يحيّوه..



💥 ميسي قدّم بالأمس ليلة رائعة أخرى مع برشلونة.. كالعادة!#أوروبا_مع_جول



pic.twitter.com/q7JYQ5uFNA — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

رئيس بايرن ميونيخ يُشكك في قدرة أي نادٍ على شراء مبابي

وعلق بيتزارو على المواجهة قائلاً: "نمر بمرحلة طيبة، الفريق ثقته مرتفعة وبايرن يعرف حساسية المباراة أمامنا هنا في بريمين وصعوبة المباراة".

وعلى الجانب الآخر، ربطت "بيلد" بين ماكس إيبريل، المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ، وتوليه المنصب في صفوف بايرن ميونخ الموسم المقبل، دون توضيح لمصير حسن صالح حميديتش، الذي يشغله حالياً.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب البوندسليجا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.