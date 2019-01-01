رئيس بايرن ميونيخ يُشكك في قدرة أي نادٍ على شراء مبابي

البافاري يود ضم اللاعب الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شكك أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ في قدرة أي نادٍ على شراء كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، موضحًا أنه لو كان يستطيع لوقع معه فورًا ليرتدي قميص البافاري.

ويُواصل مبابي تطوره السريع والملفت في كرة القدم، إذ يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 27 هدفًا من 26 مباراة، وبات المرشح الأهم لخلافة عصر كريتسيانو رونالدو وليونيل ميسي في كرة القدم العالمية.

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العديد من الأندية تحب ضم اللاعب، لكن هل يستطيع أحد دفع القيمة المالية المطلوبة؟ يُجيب هونيس "سأشتري مبابي على الفور، فهو لاعب رائع، لكننا لا نمتلك المال اللازم لهذا. الأمر لا يتعلق باستحقاق مبابي للمال، بل السؤال .. هل يستطيع أحد ما إنفاق هذا المال دون الدخول في مشاكل اقتصادية؟".

أضاف "قرأت أن اللوحة الأغلى في العالم بيعت في مزاد علني بـ400 مليون يورو تقريبًا. هل هذا العمل الفني يستحق تلك القيمة؟ بالطبع لا! لكن إن أراد أحد ما دفع هذا المبلغ لامتلاك تلك اللوحة، فهذا قراره وحده".

بايرن أنفق 80 مليون يورو لضم لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد الذي سيبدأ رحلته مع الفريق الموسم القادم، وقد تلقى النادي عددًا من الانتقادات جراء إنفاقه هذا المبلغ الكبير.

هونيس علق على الأمر قائلًا "تفاجأت من تعرضنا لانتقادات واسعة بعد إنفاق 80 مليون يورو. قيل مؤخرًا أن سياسة بايرن ميونيخ الحذرة في سوق الانتقالات ستجعله لا يستطيع مقارعة الأندية الإنجليزية والإسبانية وباريس سان جيرمان".

"الآن تمكنا من مقارعتهم، والناس تصرخ "كيف يُمكن إنفاق 80 مليون يورو على لاعب؟"، نحن نرى أن الوقت قد حان ليستخدم بايرن المال الذي يربحه بصعوبة في سوق الانتقالات بهدف بناء فريق شاب وجديد".

يُذكر أن بايرن ميونيخ حسم صفقتين للموسم القادم، إذ توصل لاتفاق على ضم الثنائي بنجامين بافارد من شتوتجارت ولوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد.