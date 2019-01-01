بالاك: مورينيو إلى بايرن ميونخ ستعيد التوهج للبوندسليجا

مورينيو سأل بالاك عن البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب مايكل بالاك، نجم بايرن ميونخ السابق، فريقه بتعيين جوزيه مورينيو مدرباً الموسم المقبل لما سيجلب معه من خبرات ويعيد الأنظار للكرة الألمانية من جديد.

وطُرح اسم مورينيو لخلافة نيكو كوفاتش مدرباً للفريق البافاري الصيف القادم في حال فشل المدير الفني الكرواتي في إقناع الإدارة باستمراره بمنصبه.

وقال بالاك مع "بيلد": "كوفاتش هو المدرب الحالي ويقوم بعمل طيب ويجب احترامه، ولكن فكرة قدوم مورينيو مستقبلاً ستجلب التوهج بايرن ميونخ والبوندسليجا ككل".

وأضاف: "سيكون الأمر شبيهاً بوصول بيب جوارديولا، قدم أسلوب لعبه الخاص وحقق قفزة في الدوري، حتى لو لم يفز بدوري الأبطال، كما أن معه أو بوصول مورينيو سيعود الاهتمام بالدوري الألماني".

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وواصل لاعب تشيلسي السابق: "سيكون أسهل لبايرن التعاقد مع النجوم في وجود مدرب كبير، الآن البوندسليجا لا تنافس البريميرليج على النجوم الكبار".

وكشف بالاك عن حواره مع مورينيو في الأمر: "في وقتنا بتشيلسي كان يتحدث معي بإشادة كبيرة عن بايرن، دائماً هنا نجح المدربون الأجانب، تراباتوني، أنشيلوتي، فان جال، وجوارديولا".

وتحول بالاك بحديثه عن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا: "البعض يقول إن شهادتي به مجروحة بسبب كأس العالم 2010 وسحب الشارة مني، ولكني فقط أتحدث بحيادية وأريد أن يتفهم الجميع هذا".

وختم: "قضية استبعاد هوملز وبواتينج ومولر بالتأكيد كان له أسبابه لوف، ولكن برأيي هؤلاء فازوا بكأس العالم 2014 وكانو يستحقوا معاملة أفضل وأن لا يتم إخبارهم في الأمر صباحاً في تدريبات بايرن".

ويتصدر بايرن ميونخ حالياً ترتيب البوندسليجا بفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.