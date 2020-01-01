بايرن ميونخ يسعى للانقضاض على هدف آرسنال القديم

ومشكلة واحدة قد تعيق الصفقة

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الألمانية، عن اهتمام بايرن ميونخ بجناح كريستال بالاس ويلفريد زاها، تمهيدًا للتعاقد معه عاجلاً أو آجلاً.

وكان الدولي الإيفواري قريبًا من الانتقال إلى صفوف آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن عدم اتفاق الناديين على السعر النهائي للصفقة، حال دون ذهابه إلى ملعب "الإمارات".

وصباح اليوم، قالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن العملاق البافاري عُرض عليه لاعب مانشستر يونايتد السابق، الانتقال إلى "آليانز آرينا"، وذلك رغم ارتباطه بعقد مع ناديه اللندني الحالي حتى منتصف 2023.

وأفاد نفس المصدر، أن النادي الألماني لا يمانع الفكرة لكن حجر العثرة يكمن في شروط النسور المادية، التي قد تعيق الصفقة.

وذكرت الشبكة، أن البايرن يُدرك جيدًا أن التعاقد مع ويلفريد سيكبد الخزيمة ما لا يقل عن 70 لـ 80 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي يستهدف فيه النادي التوقيع مع أسماء أخرى مثل ليروي ساني وكاي هافرتز.

وأشار التقرير إلى أن التزام بايرن ميونخ وميزانيته بالأخص، ستحدد موقفه النهائي من التعاقد مع لاعب شباب إنجلترا السابق.

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وفي الختام، لفت مصدر المعلومة إلى أن هذا العرض، جاء بعد تعاقد اللاعب مع وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي يحظى بعلاقة قوية مع المسؤولين في "آليانز آرينا".

وسبق للدولي الإيفواري أن خاض تجربة للنسيان مع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الأسبق ديفيد مويس في موسم 2013-2014، بمشاركته في مباراتين فقط على مستوى البريميرليج طوال الموسم، ما عجل بخروجه على سبيل الإعارة لكارديف سيتي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى "سيلهرست بارك" بداية من صيف 2014 وحتى هذه اللحظة.