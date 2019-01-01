رافينيا: لم أصل لقرار نهائي حول مستقبلي
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية وأكد خلالها أنه من المنتظر أن يصل لقراره في وقت قريب وسيعلنه على الجميع.
وينتهي تعاقد رافينيا الجاري حاليًا مع فريق بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يستطيع التوقيع لأي فريق بشكل مجاني في الوقت الحالي على أن ينضم لهم في الصيف.
كل جولة يسجل أهدافًا أجمل من التي قبلها 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩
خاميس رودريجيز أحرز أول هاتريك له في مسيرته مع بايرن ميونخ.. فقط انظروا لجمال الأهداف! 🌟 pic.twitter.com/clCUaCrTkW
وقال اللاعب في تصريحاته: "لم أصل لقراري بعد حول مستقبلي، لا أزال لا أعلم إذا ما كنت سأستمر في أوروبا أم سأعود للبرازيل بعد نهاية الموسم، سأصل لقرار قريبًا".
وكان رافينيا قد انضم لفريق بايرن ميونخ في 2011 وحقق العديد من الألقاب رفقة النادي البافاري منها ست بطولات دوري وثلاثة في الكأس ودوري أبطال أوروبا وكأس عالم للأندية وسوبر أوروبا وخاض 261 مباراة بقميص النادي.
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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت على وجود اتفاق بين اللاعب صاحب الـ 33 عامًا وفريق فلامنجو البرازيلي وهو ما رفض اللاعب الافصاح عنه.