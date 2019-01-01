رافينيا: لم أصل لقرار نهائي حول مستقبلي

النجم البرازيلي رافينيا لاعب فريق بايرن ميونخ يؤكد أنه لم يصل لقرار نهائي بعد حول مستقبله سواء بالاستمرار في أوروبا أو العودة للبرازيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرازيلي رافينيا لاعب فريق بايرن ميونخ أنه لم يصل بعد لقرار نهائي بشأن مستقبله في قارة أوروبا بكرة القدم فيما بعد الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية وأكد خلالها أنه من المنتظر أن يصل لقراره في وقت قريب وسيعلنه على الجميع.

وينتهي تعاقد رافينيا الجاري حاليًا مع فريق بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يستطيع التوقيع لأي فريق بشكل مجاني في الوقت الحالي على أن ينضم لهم في الصيف.

كل جولة يسجل أهدافًا أجمل من التي قبلها 😍



خاميس رودريجيز أحرز أول هاتريك له في مسيرته مع بايرن ميونخ.. فقط انظروا لجمال الأهداف! 🌟 pic.twitter.com/clCUaCrTkW — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

وقال اللاعب في تصريحاته: "لم أصل لقراري بعد حول مستقبلي، لا أزال لا أعلم إذا ما كنت سأستمر في أوروبا أم سأعود للبرازيل بعد نهاية الموسم، سأصل لقرار قريبًا".

وكان رافينيا قد انضم لفريق بايرن ميونخ في 2011 وحقق العديد من الألقاب رفقة النادي البافاري منها ست بطولات دوري وثلاثة في الكأس ودوري أبطال أوروبا وكأس عالم للأندية وسوبر أوروبا وخاض 261 مباراة بقميص النادي.

محدث - أبرز إصابات أسبوع التوقف الدولي

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت على وجود اتفاق بين اللاعب صاحب الـ 33 عامًا وفريق فلامنجو البرازيلي وهو ما رفض اللاعب الافصاح عنه.