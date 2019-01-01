بايرن ميونخ يتراجع عن ضم فيرنر وبيبي

بايرن يواصل تحركاته في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ تراجع عن فكرة التعاقد مع الثنائي نيكولاس بيبي، جناح ليل، وتيمو فيرنر، مهاجم ألمانيا ولايبزج.

وتحرك بايرن ميونخ مبكراً في سوق الانتقالات لتدعيم الفريق للصيف المقبل، وضم حتى الآن الثنائي بينيامين بافار من شتوتجارت، ولوكاس هيرنانديز، مدافع أتلتيكو مدريد.

وذكرت "كيكر" أن بايرن ليس مقتنعاً أن بيبي هو الحل الأمثل لتدعيم مركز الجناح وخلافة الثنائي أريين روبن وفرانك ريبيري الموسم المقبل.

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ويتألق الإيفواري بالدوري الفرنسي مع ليل الموسم الجاري، إذ وصل إلى 18 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 32 لقاء بكل المسابقات.

بالمقابل، تحدثت نفس الصحيفة أن بايرن أيضاً ليس عازماً على مواصلة التفاوض لضم فيرنر بسبب تشابه دوره مع الثنائي توماس مولر وخاميس رودريجيز، لاعبا الفريق.

وأشار التقرير أن بايرن يرى اللاعب كلاعب جناح أو خط وسط مهاجم، وليس كرأس حربة صريح، المركز الذي يبحث عن تدعيمه، بالإضافة للقيمة المرتفعة التي يطلبها لايبزج وتصل إلى 100 مليون يورو.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب البوندسليجا حالياً بنفس رصيد نقاط بوروسيا دورتموند، ولكن الأخير يتفوق بالأهداف.