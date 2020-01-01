ماذا يحتاج بايرن ميونخ في انتقالات يناير؟

تدعيمات منتظرة على تشكيل البافاري في النصف الثاني للموسم

أنهى بايرن ميونخ عاماً صعباً في 2019 بنصفه الثاني، وذلك بعد أن ختم منافسات الدور الأول من البوندسليجا في المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر لايبزج، ليبدأ الحديث عن تدعيمات منتظرة لتشكيل هانز فليك من أجل العودة للقمة.

وارتبط بايرن بعدة اسماء في الآونة الأخيرة وضحت بشكل كبير خطط النادي البافاري فيما يخص انتقالات الشتاء التي انطلقت في الفاتح من يناير الجاري، في ظل حاجته لدعم عدة مراكز في تشكيل الفريق.

أكثر المراكز التي تحتاج للدعم في صفوف بايرن ميونخ هذا الموسم وعانى بسببها فليك أو من قبله نيكو كوفاتش هو خط الدفاع، الإصابات للوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز ونيكلاس زوله تركت فراغاً كبيراً، واضطر الفريق لتوظيف دافيد ألابا في القلب وألفونسو ديفيس يساراً.

وبعد إقناع ديفيس، بدأ بايرن يبحث عن لاعب يمكنه سد الفراغ يمين الدفاع من أجل إتاحة الفرصة لبنيامين بافارد للتحول نحو العمق، فحاول مع بنيامين هنريكس، مدافع موناكو، ولكن الأخير قريب من لايبزج، ليرتبط بظهير الأخير لوكاس كلوسترمان.

النادي البافاري تلقى 22 هدفاً في الدور الأول، ولذا هناك حاجة ملحة لضم قلب دفاع إضافي في ظل تراجع مستوى جيروم بواتينج وخافي مارتينيز الواضح، وذُكر أن النادي مهتم بمدافع أتلتيك بيلباو أوناي نونيز، والذي تقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو.

ثاني المراكز التي تحتاج للدعم هي الجناح، فمرة أخرى أُصيب كينجسلي كومان، ورغم تألق سيرجي جنابري والمردود الطيب لإيفان بيريشيتش المعار من إنتر، ولكن لا يوجد بدائل لهذا الثلاثي، وإن كان الفريق محظوظاً بتألق شبابه، وخصوصاً المنقذ جوشوا زيركزي، والذي سجل أهداف الانتصار بالوقت القاتل في آخر مباراتين قبل التوقف.

وفي ظل رغبة بايرن في العودة للقمة مجدداً وعودة منافسات دوري الأبطال، لن يكون كافياً الاعتماد على الأسماء الشابة لسد النقص في صفوفه، وسيكون مطالباً على الأقل بلاعب إضافي في مركز الجناح، ولذا عاد الحديث من جديد عن ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، والذي كان على وشك الانضمام للنادي الألماني في الصيف، ولكن الصفقة تعطلت بسبب القطع في أوتار الركبة.

الآن يدور الحديث عن إمكانية عودة الصفقة للحياة في يناير، ولكن بايرن يريد ضمانات حول تعافي اللاعب بشكل كامل، وتخفيضاً على قيمة الصفقة التي تقدر في حدود مائة مليون يورو، المبلغ الذي يراه كبيراً للاعب مصاب منذ أغسطس الماضي.

نصف موسم حافل ينتظر بايرن ميونخ بعد انتهاء التوقف الشتوي، وقد تلعب الصفقات الجديدة دوراً في تحديد مشوار الفريق محلياً وأوروبياً، كما قد تكون حاسمة لمستقبل المدرب هانز فليك من الاستمرار لما هو أبعد من نهاية الموسم الجاري.