بوندسليجا

كوتينيو: هذا اللاعب ساعدني كثيرًا في بدايتي مع بايرن ميونخ

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Getty Images
كوتينيو يكشف عن حصوله على الكثير من المساعدة خلال بداية مشواره مع فريق بايرن ميونخ قادمًا من برشلونة عن طريق تياجو ألكنتارا نجم البلوجرانا السابق.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف فيليبي كوتينيو لاعب فريق برشلونة المعار لصفوف بايرن ميونخ عن نيله الكثير من المساعدة خلال الفترة الماضية عن طريق زميله الإسباني تياجو ألكنتارا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوتينيو نقلتها على لسانه صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن التواصل كان صعبًا بالنسبة له في الأيام الأولى.

وقال كوتينيو: "تياجو برازيلي ويتحدث البرتغالية وساعدني كثيرًا خلال أول أيامي هنا خاصة على مستوى التواصل مع زملائنا في الفريق".

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وأكمل: "اللغة الألمانية صعبة للغاية لكنني قررت أن أحاول تعلمها بعض الشيء، وأيضًا هناك أكثر من شخص يتحدث البرتغالية هنا وذلك يساعدني".

وكان كوتينيو قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط وبوجود بند يسمح له بالاستمرار مقابل مبلغ مادي محدد مسبقًا".

جدير بالذكر أن تياجو ألكنتارا أيضًا كان قد انضم لبايرن ميونخ قبل سنوات مقابل كسر الشرط الجزائي في تعاقده مع الفريق الكتالوني.

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