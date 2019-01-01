نيمار يقترب من الظهور في "سانتياجو برنابيو"

متي يعود نيمار إلى المشاركة في الملاعب؟

يقترب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، من المشاركة في المباريات بعد عودته إلى تدريبات الفريق واقتراب تعافيه من الإصابة بصورة نهائية.

نيمار تعرض لإصابة مع منتخب البرازيل في الشهر الماضي وعاد للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر باريس سان جيرمان في بيان رسمي أنّ صاحب الـ 27 عامًا يستعد للعودة إلى الملاعب وسوف يكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي.

ولن يلعب نيمار أمام بريست في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي ولكنّه قد يشارك ضد ليل عقب فترة التوقف الدولي ثم بعدها أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ولم يشارك نيمار في أي مباراة بدوري الأبطال خلال الموسم الجاري وخاض فقط 5 لقاءات بالدوري الفرنسي مسجلًا 4 أهداف.