اتجاه في بايرن ميونخ لإقالة كوفاتش ومورينيو يتصدر الترشيحات

خماسية فرانكفورت تلقي بظلالها على البافاري

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن هناك احتمالية لإقالة نيكو كوفاتش من منصبه كمدرب لبايرن ميونخ، وتم ترشيح عدة اسماء بديلة لتولي المهمة.

وسقط الفريق البافاري بخماسية مقابل هدف أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت السبت في البوندسليجا، ليواصل الفريق سلسلة العروض الفنية الضعيفة.

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وبحسب "بيلد"، فكوفاتش تولى قيادة تدريب الفريق المغلق صباح الأحد، بانتظار نتائج الاجتماع الخاص بالإدارة لتحديد موقفه بعد الهزيمة الثقيلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اتجاه مطروح لإقالة المدرب الكرواتي في ظل استمرار تراجع المستوى، وتم طرح اسم جوزيه مورينيو كبديل.

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وفي نفس السياق، ذكرت "كوريري" الإيطالية أن اسم ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، مطروح أيضاً لتولي قيادة بايرن.

ويلعب بايرن ميونخ منتصف الأسبوع أمام أوليمبياكوس اليوناني لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.