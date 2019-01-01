كوفاتش يرد بعنف على الصحافة ويؤكد: لم أستسلم بعد

تصريحات قوية بعد الخسارة المذلة..

لا يعيش نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، أوقاتًا مميزة داخل الأليانز آرينا، وهو ما بدا واضحًا من خلال لهجته العنيفة مع الصحافة في أعقاب هزيمة البافاري المذلة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف.

بايرن ميونخ تراجع ليصبح في المركز الرابع بعد أن كان في المركز الثاني، إلى جانب كون هذه الهزيمة هي أكبر هزيمة للبايرن محليًا منذ الخسارة من فولفسبورج في 2009 5/1 أيضًا.

العملاق البافاري كان قد صُدِّم في الدقيقة التاسعة بطرد مدافعه جيروم بواتينج بعد عرقلة باسينسيا مهاجم فرانكفورت، ليُنزل فريق ملعب كوميرتس بنك آرينا وابلًا تهديفيًا في شباك مانويل نوير.

المدرب الكرواتي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "ماذا تريد أن تعرف؟ حصلنا على بطاقة حمراء وخسرنا. إذا كنت تلعب بعشرة لاعبين في فرانكفورت فأنت ستعاني حقًا، هذا أمر تعرفه الأندية الأخرى أيضًا، ولكن حتى مع فقدانك للاعب، لا يُمكن أن تُهزم بهذا الشكل المزعج والمخيب للآمال.".

وعندما سُئل عن ما إذا كان الطرد سببًا في الهزيمة، أجاب "لا، بالطبع لا، لم نلعب كما ينبغي أن يكون في الشوط الأول.".

مستقبل كوفاتش في بايرن على المحك، فالفريق لا يُقدم أفضل أداء له هذا الموسم، وقد اتضح ذلك جليًا خلال مباراة بوخوم في كأس ألمانيا والتي فازها البافاري بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة، ومع هزيمة اليوم الثقيلة، تكون رأس كوفاتش قد اقتربت من مقصلة الإقالة.

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بدوره، علّق صاحب الـ 48 عامًا بقوة على احتمالية رحيله، حيث قال "كيف يجب أن أعرف ذلك؟ (الرحيل عن تدريب بايرن)، يمكن أن تعرف أنت أفضل (موجهًا كلامه للصحفي)، لا أستطيع أن أقول شيئًا حول هذا الأمر.".

"مشاعري ليست مهمة في هذا الوقت، أصحاب القرار هم من عليك سؤالهم في هذا الصدد."

وأتم "لم أستسلم للانتقادات من قبل ولم أستسلم الآن، يومًا ما قال لي شخصًا لا يجب أن تتضايق في مثل هذه المواقف، أذهب إلى الحافلة وأنا غاضب ومحبط لأن العمل ليس مثاليًا، ولكنني لا أستسلم.".

يذكر أن الصحافة الألمانية كانت قد طرحت اسم جوزيه مورينيو كخليفة محتمل لكوفاتش، في الوقت الذي أشار فيه السبيشال وان إلى عزمه التدريب في ألمانيا وعلى عكوفه حاليًا على تعلم اللغة الألمانية.