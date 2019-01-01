بايرن ودورتموند يتصارعان لإعادة ماندجوكيتش إلى البوندسليجا

سوبر ماريو خارج حسابات يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت التقارير الصحفية الألمانية أن بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يتصارعان على إعادة ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، إلى البوندسليجا من جديد.

ويدور الحديث في إيطاليا أن ماندجوكيتش خرج من حسابات يوفنتوس ويحاول الفريق بيعه ليتمكن من التعاقد مع ماورو إيكاردي من إنتر.

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وقالت "بيلد" إن بايرن يريد إعادة ماندجوكيتش إلى صفوفه من أجل لعب دور المهاجم البديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي جدد عقده في الأيام الماضية.

وفي المقابل ذكرت "لاجازيتا" أن دورتموند أبدى اهتماماً بضم ماندجوكيتش في الصيف الجاري لتعزيز خط هجومه في ظل امتلاكه فقط باكو ألكاسير كمهاجم صريح.

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يوفنتوس كان قد جدد عقد مهاجمه الكرواتي لعام إضافي في نهاية الموسم الماضي، ولكن مع وصول ماوريتسيو ساري مدرباً ماندجوكيتش خرج من الحسابات بحسب الصحف.

وسبق لماندجوكيتش اللعب مع بايرن ميونخ والتتويج بدوري الأبطال، كما لعب مع فولفسبورج في البوندسليجا.