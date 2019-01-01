كوفاتش يفسر أسباب رحيل هوملس عن بايرن ميونخ

هوملس عاد مجدداً إلى دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، الأسباب الحقيقية وراء رحيل ماتس هوملس عن فريقه نحو بوروسيا دورتموند.

هوملس اختار الشهر الماضي العودة مجدداً إلى صفوف ناديه القديم في صفقة قُدرت في حدود 38 مليون يورو.

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وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "ماتس قام بعمل رائع الموسم المنصرم، خصوصاً في نصفه الثاني، ولكن قما قال هونيس، هوملس أتى وسألنا عن دوره العام المقبل".

وأتبع: "نيكلاس سوله قدم عملاً كبيراً وهو أساسي في المنتخب الألماني، وأتينا بلوكاس ليلعب كقلب دفاع، ولكن هذا لا يعني شيئاً".

وختم: "التنافسية تعني أن الأفضل هو من سيلعب، في هذه الحالة ماتس أراد تفادي ذلك، نتقل الأمر ونتيجته أنه لاعب في بوروسيا دورتموند الآن".

زوجة هوملز ردت عبر إنستجرام على تصريحات كوفاتش بشكل ساخر، ووضع صورة لتصريحات سابقة للمدرب يقول بها إن اللاعب من الأفضل في مركزه.

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وبدأ بايرن في الأيام الماضية معسكره التدريبي استعداداً لانطلاق فعاليات الموسم الجديد الشهر المقبل.