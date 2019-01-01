بالمواعيد - كلاسيكو "سعودي" وقمة "قطرية" بنكهة آسيوية في دور الـ16

مواجهتين قويتين في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أسفرت مواجهات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، عن صدام محلي قوي بين الهلال والأهلي السعوديين والدحيل والسد القطريين.

وتأهل كلًا من الهلال متصدرًا لمجموعته على الدحيل، والأهلي وصيفًا للسد القطري، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال بصفته متصدر المجموعة الثالثة نظيره الأهلي وصيف المجموعة الرابعة، في كلاسيكو سعودي بطعم آسيوي في دور الـ16.

وتقام مباراة الذهاب يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، على أن يكون لقاء الإياب يوم 13 من نفس الشهر على ملعب الهلال.

بينما يحل السد ضيفًا على الدحيل، في لقاء الذهاب في نفس الدور، في قمة قطرية قوية، يوم 6 أغسطس المقبل، على أن يكون لقاء الإياب يوم 13 في ملعب السد.

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وكان الأهلي أخر من حسم تأهله إلى دور الـ16 في مباريات اليوم بعد الفوز القاتل على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.