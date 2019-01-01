"بالعربية" - جوميس يدعو جمهور الهلال للزحف إلى الإمارات

الهلال تنتظره مواجهة نهائي كأس زايد أمام النجم الساحلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دعا الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، جمهور الزعيم للوقوف خلف الفريق حتى يتوج بطلًا لكأس زايد للأندية الأبطال، موجهًا لهم رسالة باللغة العربية.

الزعيم تأهل بالأمس إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الهلال 1-0، وبالنتيجة نفسها انتهى لقاء الإياب لصالح الراقي.

تهنئة خاصة من عموري بعد تأهل الهلال إلى نهائي كأس زايد

ومن المنتظر أن يلاقي الموج الأزرق في النهائي، النجم الساحلي التونسي، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، في 18 من إبريل الجاري.

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى عشاق الهلال، إلى المدرج الفخم، هذه مرحلة الحسم، الفريق ينافس على كل شيء من أجلكم، ولا تكتمل أفراحه إلا بوجودكم، بانتظاركم في بلدكم الثاني في العين والقلب معًا".

الى عشاق الهلال 💙

الى المدرج الفخم 💙

هذه مراحل الحسم، الفريق ينافس على كل شي من اجلكم ، ولا تكتمل أفراحه الا بوجودكم ، بانتظاركم في بلدكم الثاني في العين والقلب معا

💚🇦🇪❤🇸🇦

رابط حجز التذاكر https://t.co/vHV2QEIzxm#كاس_زايد_للاندية_الابطال — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) ١٦ أبريل ٢٠١٩

الفريق التونسي تأهل للنهائي بإقصاء المريخ السوداني، بالفوز أمام بهدف وحيد في الذهاب، والتعادل السلبي في الإياب بالسودان.

يذكر أن تركي آل الشيخ؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن بالأمس أنه تم بيع 3 آلاف تذكرة لجمهور النجم الساحلي، لتحميس جمهور الهلال على الإقبال على الشراء. (طالع التفاصيل)