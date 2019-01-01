جوارديولا: لا مجال للحديث عن أي شيء سوى التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

جوارديولا يتحدث عن حظوظ مانشستر سيتي في تجاوز توتنهام والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي حول مواجهة الفريق أمام توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي غريمه توتنهام مساء غدًا الأربعاء على ملعب الاتحاد في مباراة الإياب لربع نهائي دوري الأبطال.

وحول المباراة تحدث جوارديولا عن صعوبتها وعن صعوبة المنافسة على الجبهات الأخرى، ولكنه رفض الحديث حول أي شيء سوى ما يجب أن يحدث من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب جوارديولا: "نعلم أن المنافسة في الدوري قد وصلت إلى أصعب مراحلها في الوقت الحالي، ولكننا هنا لنتحدث عن ربع نهائي دوري الأبطال، وكيف سنتأهل للدور نصف النهائي"

وأضاف: "سيرخيو أجويرو في حالة جيدة، لقد عانى من بعض الآلام ولكنه الآن على ما يرام، نتطلع لأن يكون في أتم جاهزيته لمواجهة الغد"

وحول جوندوجان قال: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، جوندوجان لاعب لدينا حتى هذه اللحظة، وحتى نهاية الموسم كذلك"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وبخصوص خسارة الذهاب قال: "نتطلع إلى تقديم مباراة كبيرة غدًا لأننا سنبدأ المواجهة خاسرين بهدف للا شيء"

وأضاف: "توتنهام فريق كبير، لقد أظهروا ذلك طوال الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك في دوري أبطال أوروبا"

وتابع: "سنعمل على الاستمرار في مسابقة دوري أبطال أوروبا والتأهل لنصف نهائي البطولة، ومن ثم نتحدث حول البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي"

رسميًا.. لا عقوبة في حق كيسي و باكايوكو بعد واقعة قميص أتشيربي

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر مواجهة الذهاب أمام توتنهام على ملعب وايت هارت لين الجديد بهدف مقابل لا شيء.