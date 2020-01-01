بالأرقام.. تيمو فيرنر في مهب الريح ولاكازيت لا يُنافَس بآرسنال

أرقام هامة من ديربي لندن..

تمكن آرسنال من الفوز على تشيلسي في ديربي لندن بثلاثة أهداف لهدف، ليستعيد بذلك توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فشل في الانتصار بآخر 8 مباريات.

بداية ثلاثية الجانرز أتت عبر ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء، ما جعل الدولي الفرنسي هو هداف النادي اللندني هذا الموسم برصيد 6 أهداف في كافة البطولات، إلى جانب أنه أكثر من أحرز أهدافًا افتتاحية لآرسنال هذا الموسم (4).

جرانيت تشاكا عزز من تقدم فريقه بعدما أحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة، ليكون من بين جميع لاعبي آرسنال الذين سجلوا ما لا يقل عن 5 أهداف، السويسري هو أكثرهم تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء (78%) - سبعة أهداف من تسعة -.

المزيد من الفرق

انتهى الشوط الأول على هذه الحالة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها آرسنال أكثر من هدف في الشوط الأول بالبريميرليج منذ مباراة واتفورد الموسم الماضي بشهر يوليو.

مع انطلاق الشوط الثاني، قام فرانك لامبارد بإخراج مهاجمه تيمو فيرنر بعد فشله في صناعة الخطورة، ليحقق بذلك الدولي الألماني رقمًا سلبيًا للغاية بالنسبة له يُثير الشكوك حول أنه صفقة كبيرة كما كانت تدّعي الصحف الصيف الماضي.

لم يسجل فيرنر في آخر 10 مباريات خاضها بمختلف المسابقات بقميص تشيلسي، وهي ثاني أسوأ سلسلة له على الإطلاق من ناحية الصيام التهديفي، بعد أن غاب من قبل في 12 مباراة عن التسجيل مع شتوتجارت ولايبزيج بين مارس وسبتمبر 2016.

قدم دروسًا لكانتي وبوجبا وأعاد بوليسيتش إلى أمريكا.. ردود أفعال سعيدة بمستويات النني

الدقيقة 85 قلّص فيها تامي أبراهام الفارق لتشيلسي، ليكون بذلك هدفه رقم 21 بالبريميرليج مع تشيلسي، أكثر بالضعف من أقرب زملائه، الثنائي أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش (سجلا 10 أهداف).

البديل جورجينيو أضاع على البلوز فرصة العودة في المباراة بعدما فشل في تسجيل ركلة الجزاء التي أتت بالثواني الأخيرة، لتكون هذه هي ثالث ركلة يُهدرها على التوالي رغم تسجيله أول 8 ركلات سددها مع تشيلسي.

في النهاية، تكشف الإحصائيات أيضًا عن أزمة كبيرة لكتيبة فرانك لامبارد خارج الديار، فهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي تُهزم فيها خارج ستامفورد بريدج هذا الموسم، في أسوأ سجل خارج الديار منذ فبراير 2019.

ووجبت الإشارة إلى أن الفوز في البوكسينج داي لآرسنال هو العاشر له على التوالي، في ثاني أفضل سلسلة بتاريخ البريميرليج بعد سلسلة مانشستر يونايتد (12 فوزًا) بين 1997 و2016.

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد كتيبة ميكيل آرتيتا إلى النقطة رقم 17 ويصلوا بذلك للمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز الخامس.