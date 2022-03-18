باعتراف رسمي .. الهلال أكثر المستفيدين من الأخطاء التحكيمية!

أكدت تقارير إعلامية، على أن نادي الهلال هو أكثر فريق استفادة من الأخطاء التحكيمية في موسم 2021-2022 ببطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لكأس خادم الحرمين الشريفين.

دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، دائمًا ما تُعلن عن الأخطاء التحكيمية التي يقع بها الحكام بعد كل جولة، وهو ما تم رصده من جانب برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية.

لماذا الهلال هو أكثر الفرق استفادة من الأخطاء التحكيمية؟

واستفاد نادي الهلال من الأخطاء التحكيمية طوال الموسم الحالي 6 مرات، بواقع 4 مرات ببطولة الدوري السعودي، ومرة واحدة بكأس السوبر، ومثلها في كأس خادم الحرمين.

وحصل الهلال على ركلة جزاء غير صحيحة أمام الحزم بالجولة السابعة، ولم يحصل سالم الدوسري لاعب الفريق الأزرق على بطاقة حمراء في مباراة النصر بالجولة الثامنة ببطولة الدوري السعودي.

تعرض تافاريس مهاجم الفيصلي للطرد أمام الهلال في نهائي كأس السوبر، وهو الذي جاء بشكل غير صحيح، ولم يُمنح أندريه كاريلو لاعب الهلال بطاقة حمراء أمام التعاون بالجولة 17.

ركلة جزاء صحيحة غير مُحتسبه للتعاون أمام الهلال بالجولة 17، وركلة جزاء غير صحيحة أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يتضرر الهلال من الأخطاء التحكيمية إلا مرة واحدة فقط، كانت أمام الحزم بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف تضرر النصر من الأخطاء التحكيمية، وما هي استفادته منها؟

وحصل نادي النصر على الاستفادة من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم مرتين فقط، الأولى كانت بهدف غير صحيح محتسب أمام الباطن بالجولة السادسة بالدوري السعودي.

الاستفادة الثانية كانت بعدم احتساب ضد النصر ركلة جزاء أمام الشباب بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتضرر النصر من الأخطاء التحكيمية مرتين أمام الهلال، الأولى بعدم حصول سالم الدوسري على بطاقة حمراء بالجولة 8 بالدوري السعودي، والثانية باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للهلال في كأس الملك.

يُذكر أن النصر ودع بطولة كأس الملك على يد الهلال من دور الربع نهائي، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما جعل الخطأ في تلك المباراة مؤثرًا بشكل مباشر على نتيجتها.

بعد رصد لما أعلنته دائرة التحكيم ..

أخطاء الحكام .. الهلال أكثر المستفيدين والتعاون أكبر المتضررين

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/2DYFescwGd — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 17, 2022

ما هو موقف الاتحاد والأهلي من الأخطاء التحكيمية موسم 2021-2022؟

وأما عن فريق نادي الاتحاد، فقد استفاد مرتين هذا الموسم بالدوري السعودي، الأولى كانت بحصوله على ركلة جزاء غير صحيحة أمام ضمك بالجولة الثامنة.

والثانية كانت ركلة جزاء غير صحيحة محتسبة لنادي الاتحاد أمام الحزم بالجولة العاشرة، ولم يتضرر أبدًا العميد من الأخطاء التحكيمية طوال الموسم.

الأهلي استفاد مرتين فقط ولم يتضرر، الأولى بعدم منح محمد خبراني بطاقة حمراء أمام الفيصلي بالجولة 16، والثانية بحصوله على ركلة جزاء غير صحيحة أمام الشباب بكأس خادم الحرمين، ولم يتضرر أبدًا الأهلي هذا الموسم.

التعاون أكثر المتضررين .. وكيف تضررت باقي الأندية؟

نادي الشباب تضرر من الأخطاء التحكيمية 3 مرات، ولم يستفد من الأخطاء التحكيمية سوى مرة واحدة، بحصوله على ركلة جزاء غير صحيحة أمام أبها بالجولة الأولى بالدوري السعودي.

الاتفاق استفاد مرتين وتضرر مرة واحدة فقط، وأبها استفاد مرتين وتضرر 3 مرات، والباطن تضرر من الأخطاء التحكيمية 5 مرات دون أي استفادة.

وأما عن التعاون، استفاد من الأخطاء مرتين فقط، وتضرر منها 6 مرات، ليكون أكثر الفرق تضررًا من الأخطاء التحكيمية في الموسم حتى الآن.

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