باريس يقلب الطاولة على برشلونة بعرض ضخم لديمبيلي

عاد نادي باريس سان جيرمان إلى الصورة من جديد، لقلب الطاولة على برشلونة في محاولاته للحفاظ على الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وينتهي عقد صاحب الـ24 سنة مع برشلونة في 30 يونيو القادم، مع غموض الوضع في الوقت الحالي حول استمراره بالنادي.

ومن جانبه قام النادي الكتالوني بالاجتماع باللاعب مرتين في الآونة الأخيرة، بوجود جلسات بين موسى سيسوكو وكيل أعماله وماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة.

ما هي تفاصيل عرض باريس لديمبيلي؟

قال الصحفي "توني خوانمارتي" إن ديمبيلي لديه عرض من باريس على الطاولة يتجاوز بكثير العرض الذي تقدم به برشلونة لإقناع اللاعب بالتجديد.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙒𝙊𝙍𝙆𝙊𝙐𝙏 ⚡️

Morning training session at the Ciutat Esportiva Joan Gamper ahead of Sunday's #BarçaMallorca



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/Qoy7EA4T88 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2022

وأوضح أن العرض وصل إلى 17 مليون يورو صافي سنوي كراتب للجناح الفرنسي بالإضافة إلى مكافأة توقيع.

وهو ما يصعب الأمور كثيرًا على النادي الكتالوني والمدرب تشافي هيرنانديز، الذي يطمح في بقاء ديمبيلي والاعتماد عليه في المستقبل.

هل يبقى ديمبيلي في برشلونة؟

وفي سياق متصل أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أولوية اللاعب حتى الآن تظل البقاء رغم كل محاولات الإغراء من الخارج.

ويأتي ذلك بسبب شعوره بالراحة مع تشافي وإيمانه بالمشروع الحالي، كما أنه أبدى استعداده للجلوس أكثر من مرة للتوصل لاتفاق مناسب.

ولا يمانع ديمبيلي التخلي عن بعض المطالب المالية الخاصة به، والحصول على راتب أقل من راتب باريس الضخم، ولكنه يعلم في نفس الوقت أن الأرقام التي يمكن لبرشلونة الوصول لها بعيدة كل البعد عن عرض النادي الفرنسي.

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