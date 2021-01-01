باريس يفقد الأمل ويحدد سعر التخلي عن مبابي

المهمة ليست سهلة على ريال مدريد

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يفقد الأمل في إمكانية توقيع مهاجم الفريق كيليان مبابي على عقد جديد من أجل استمراره لفترة أطول.

مبابي عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022، وسط تكهنات قوية حول تعثر المفاوضات مع إدارة النادي للتوقيع على عقد جديد.

تصريحات اللاعب الأخيرة حول شعوره بالغضب من الانتقادات الموجهة له، وأنه سيلعب في مكان يشعر فيه بالراحة، كانت بمثابة الضربة القاضية لباريس.

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وأوضحت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أن هامش المناورة لدى باريس بدأ ينخفض في الوقت الحالي، حيث يزداد الشعور بأن مبابي يريد الرحيل.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي، حدد سعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

ومن غير المقرر أن يتجه باريس إلى استمرار مبابي مع الفريق حتى نهاية عقده ورحيله بالمجان، نظرًا لرغبة النادي في تعويض المبلغ الذي دفعه لضمه من موناكو بـ180 مليون يورو.

وتمثل هذه الأنباء دفعة قوية جدًا بالنسبة لريال مدريد، حيث يطمح النادي الإسباني في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.