من أجل العمل الخيري .. حذاء ميسي بـ 173 ألف دولار

ميسي والعمل الخيري..

قامت دار كريستيز للمزادات في العاصمة الإنجليزية لندن بعرض الحذاء الذي حطم به النجم الأرجنتيني وقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الرقم القياسي الخاص بأسطورة كرة القدم وجوهرة البرازيل بيليه منذ أشهر.

الرقم حطمه النجم الدولي الأرجنتيني بعد وصوله إلى 644 هدفا بقميص برشلونة، ونجح في ذلك في ديسمبر الماضي، ليصبح بعد ذلك الأكثر تسجيلا للأهداف بقميص نادٍ واحد.

وأراد ميسي أن يستغل هذا الحدث التاريخي في العمل الخيري، وبناء عليه فإن زوج من أحذية كرة القدم للهداف التاريخي لنادي برشلونة قد تم بيعه في المزاد بمبلغ 173 ألف دولار.

الحذاء يحمل اسم النجم الأرجنتيني وكذلك زوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة، وتم تصميمه خصيصًا من أجل أن يشارك به النجم الأرجنتيني في هذا الحدث التاريخي وتحطيم رقم ظل صامدًا لسنوات طويلة.

وسيتم التبرع بالمقابل المادي لبيع الحذاء لصالح مستشفى فال ديبرون الجامعي بمدينة برشلونة، ومن أجل ضخ الأموال للدعم المادي لمشاريعه المتعلقة بالجوانب الفنية للأطفال المرضى.

ومن المعروف عن ليونيل ميسي النشاط الخيري حيث يمتلك مؤسسة خيرية تحمل اسمه وتقوم بعمل موسع في بلاده الأرجنتين وكذلك في مدينة برشلونة والعديد من المدن الأخرى حول العالم.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.