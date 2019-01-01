ضربة مفاجئة لباريس سان جيرمان قبل لقاء بريست

والبديل يحصل على فرصة الظهور الأول مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

تلقى المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل ضربة غير متوقعة قبل بدء مباراة ستاد بريست، التي يستضيفها ملعب "فرانسيس جنيه بلي" في هذه الأثناء لحساب الجولة الثالثة عشر لليج1.

وبحسب التقارير الواردة من ملعب المباراة، فقد أصيب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس أثناء قيامه بعمليات الإحماء قبل دقائق من المباراة.

واضطر المدرب الألماني لاستبعاد الحارس الملكي السابق من تشكيلته الأساسية، في المقابل أعطى الحارس سيرجيو ريكو فرصته للمشاركة في مباراته الأولى مع العملاق الباريسي.

وكان نافاس قد انتقل إلى "حديقة الأمراء" في آخر ساعات الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من ريال مدريد، لرغبته في الذهاب لنادٍ يعطيه فرصة اللعب بصفة مستمرة، بعدما خسر مكانه في تشكيلة الميرينجي لصالح البلجيكي تيبو كورتوا.

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هكذا يحاول جمهور الهلال تقليل حدة التوتر قبل النهائي🙌

(📽: @__wa7eed)#الثالثة_ثابتة#الهلال_أوراوا_ذهاب_أبطال_آسياpic.twitter.com/uCRoOV4z6A — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 9, 2019

ويخوض الفريق الباريسي هذا اللقاء وهو في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه آنجيه، فيما يحتل الفريق صاحب الأرض المرتبة التاسعة وفي جعبته 17 نقطة.