النتائج المباشرة
الانتقالات

باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد على ضم ندومبيلي

التعليقات()
Getty
ليون يحاول الاستفادة المادية القصوى من صفقة ندومبيلي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع تانجي ندومبيلي، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ندومبيلي أحد الأسماء التي يرغب زين الدين زيدان في التعاقد معها من أجل إعادة بناء الفريق الملكي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ سان جيرمان يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب مهام دفاعية ولذلك فإن ندومبيلي هو المرشح الأول.

وأشارت إلى أنّ رغبة النادي الباريسي تصطدم بطموحات عدة أندية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي ويوفنتوس الذي يراه نسخة أصغر سنًا من بول بوجبا.

اختيارات المحررين

الصحيفة أكدت أنّ صاحب الـ 22 عامًا لن يستمر مع ليون وسوف يرحل بنهاية الموسم، إلا أنّ رئيس النادي جان ميشيل أولاس يطلب 100 مليون يورو للتخلي عنه.

وأوضحت الصحيفة أنّه من الصعب رحيل اللاعب بهذا المبلغ لكن أولاس يحاول الحصول على أكبر استفادة مادية من وراءه.

جدير بالذكر أنّ ليون وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع البطولة أمام برشلونة.

إغلاق