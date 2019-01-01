النتائج المباشرة
الانتقالات

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم بروسيا دورتموند

آخر تحديث
التعليقات()
getty Images
تقارير صحفية ألمانية تؤكد على وجود رغبة من نادي باريس سان جيرمان في ضم اللاعب رافاييل جيريرو من صفوف بروسيا دورتموند.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب رافاييل جيريرو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن اللاعب يحظى بإهتمام كبير من قبل إدارة النادي الفرنسي بترشيح من المدرب توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق الباريسي.

وذكرت الصحيفة أن توخيل قد طلب اللاعب بالاسم من أجل ضمه في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتحرك باريس لضمه في الصيف.

وكان توماس توخيل المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان قد سبق له العمل مع لاعب بروسيا دورتموند عندما كان مدربًا للفريق في 2016-2017.

اختيارات المحررين

كوفاتش يحلم بالتتويج بالدوري على حساب فريقه القديم

وجاء انضمام اللاعب لصفوف فريق بروسيا دورتموند من الأساس بسبب توماس توخيل الذي كان يتابعه وهو لاعب في فريق لوريان الفرنسي.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا ينتهي تعاقده مع فريق بروسيا دورتموند بنهاية الموسم المقبل.



 

إغلاق