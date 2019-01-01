باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم بروسيا دورتموند

تقارير صحفية ألمانية تؤكد على وجود رغبة من نادي باريس سان جيرمان في ضم اللاعب رافاييل جيريرو من صفوف بروسيا دورتموند.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب رافاييل جيريرو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن اللاعب يحظى بإهتمام كبير من قبل إدارة النادي الفرنسي بترشيح من المدرب توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق الباريسي.

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وذكرت الصحيفة أن توخيل قد طلب اللاعب بالاسم من أجل ضمه في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتحرك باريس لضمه في الصيف.

وكان توماس توخيل المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان قد سبق له العمل مع لاعب بروسيا دورتموند عندما كان مدربًا للفريق في 2016-2017.

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وجاء انضمام اللاعب لصفوف فريق بروسيا دورتموند من الأساس بسبب توماس توخيل الذي كان يتابعه وهو لاعب في فريق لوريان الفرنسي.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا ينتهي تعاقده مع فريق بروسيا دورتموند بنهاية الموسم المقبل.