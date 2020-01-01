تقارير - إيكاردي يرفض الانتقال النهائي إلى باريس

أين يلعب إيكاردي العام القادم؟

أفادت تقارير برفض الأرجنتيني ماورو إيكاردي الانتقال بشكل نهائي لصفوف باريس سان جيرمان الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته من صفوف إنتر.

إيكاردي انتقل في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية إلى بي إس جي على سبيل الإعارة، وأحقية الشراء نهائياً مقابل 70 مليون يورو تُدفع للنيراتزوري.

مبابي يؤجل الحديث عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وذكرت "ريبوبليكا" أن قلب الهجوم لا يريد الانتقال نهائياً إلى ناديه الحالي، ويأمل في تحرك يوفنتوس لضمه، نظراً لتفضيله اللعب في إيطاليا.

وتألق اللاعب مساء الأربعاء في انتصار بي إس جي بسداسية على سان إتيان، إذ سجل هاتريك وصنع هدفاً آخراً لكيليان مبابي بشكل مميز.

وأوضح اللاعب بعد المباراة أنه سيكون سعيداً بالبقاء في باريس، ولكن أكد أن الوقت لايزال مبكراً على الحديث عن استمراره بشكل نهائي.

وأكدت تقارير في إيطالي وفرنسا عزم بطل الليج 1 على تفعيل الشرط الجزائي لشراء اللاعب نهائياً في أقرب وقت بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

وسجل إيكاردي 17 هدفاً في 19 مباراة بقميص النادي الفرنسي بمختلف المسابقات بالموسم الجاري.