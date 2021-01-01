خسائر باريس الضخمة قد تدفعه للتضحية بنجومه

خسارة مالية كبيرة للفريق

أفادت الأنباء الوافدة من فرنسا بتكبد باريس سان جيرمان لخسائر مادية ضخمة في الشهور الماضية قد تدفعه للتضحية بأحد نجومه لسد العجز في الميزانية.

كبار القوم ومعظم الأندية حول العالم تعرضت لخسائر مادية ضخمة بسبب توقف النشاط الكروي وغياب الجمهور عقب جائحة كورونا.

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"ليكيب" تحدثت عن خسائر وصلت إلى 204 مليون يورو عن الموسم الماضي تكبدها بي إس جي، تلك التي كشف عنها التقرير المقدم للجنة الدوري الفرنسي.

وأوضح التقرير أن باريس قد يكون في معضلة عند محاولته الحفاظ على نجومه مثل كيليان مبابي أو نيمار بسبب الضائقة المالية.

ويتفاوض بي إس جي مع النجمين من أجل تمديد العقود، ولكن حتى الآن لم يصل لصيغة تفاهم مع الفرنسي أو البرازيلي حسبما أضافت التقارير.

وتحدث مؤخراً ليوناردو، المدير الرياضي للفريق، عن اهتمامه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك على الرغم من المعاناة الاقتصادية التي تم الكشف عنها.

بي إس جي يحتل حالياً صدارة ترتيب الدوري الفرنسي عقب استقرار نتائجه بعد تعيين المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.