باريس يعرض 50 مليوناً على مبابي للبقاء

اهتمام كبير بالنجم الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية أن باريس سان جيرمان سيعرض عقداً جديداً ضخماً على نجمه كيليان مبابي لمنع الإغراءات من الأندية الأخرى.

وارتبط مبابي في الآونة الأخيرة بعروض من ريال مدريد لضمه الصيف المقبل، وبالإضافة لإبداء مانشستر سيتي اهتماماً، بحسب التقارير.

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وأوضحت "إل بايس" أن ناصر الخليفي، رئيس بي إس جي، سيعرض تمديد عقد مبابي الذي ينتهي في 2023 لعامين إضافيين حتى 2025 ورفع راتبه.

الصحيفة تحدثت أن مبابي سيتقاضى في العام الواحد قرابة 50 مليون يورو بحسب بنود العقد الجديد، وذلك لإقناعه بالبقاء.

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باريس سان جيرمان كان قد ضم مبابي قبل عامين من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو في ثاني أغلى الصفقات في تاريخ النادي الفرنسي.

وتعادل باريس سان جيرمان ودياً مساء السبت بهدف لكل جانب أمام نورنبرج الألماني في تحضيراته للموسم المقبل.