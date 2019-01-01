جريزمان: بكيت بعد إتمام الانتقال لبرشلونة وأتفهم شعور أتلتيكو مدريد

أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي يؤكد على بكائه من السعادة عقب إتمام صفقة انتقاله للنادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الجديد أنه بكى من فرط السعادة بعدما أتم صفقة انتقاله للفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هداف أتلتيكو مدريد السابق لصالح صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه يحترم شعور أتلتيكو مدريد الحالي عقب رحيله.

وقال جريزمان: "لقد اتصلت بوالدي وبكيت من فرط السعادة، لأن كل شيء كان قد تم وانتهى انضمامي لصفوف برشلونة، كنت مع أسرتي وأصدقائي والأمر كان مذهلًا".

وأضاف: "كان هناك الكثير من الضغط قبل إتمام الصفقة، وبمجرد معرفتي بإنتهاء كل شيء أردت أن أنهي إجازتي وأن أخوض التحدي الجديد".

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وأكمل: "غرفة الملابس رحبت بي بشكل جيد، اللاعبين والمدربين والأطباء، في الوقت الحالي أنا أتمتع بكوني لاعبًا لبرشلونة، لنأمل أن أحظى بالثقة الكافية لأعبر عن نفسي".

واختتم تصريحات بالحديث عن أول مواجهة ضد أتلتيكو مدريد قال: "أعلم أنه سيكون هناك صافرات، لكن ذلك جزء من كرة القدم، لقد أحبوني كثيرًا ولابد أن رحيلي مؤلم، لقد كان الأمر كذلك عند أول زيارة لريال سوسيداد، لم تكن سهلة على الإطلاق، لكن دومًا سيكون لهم ولأتلتيكو مدريد مكان خاص في قلبي، لقد أعطوني كل شيء".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد انضم لبرشلونة بشكل رسمي قبل أيام بعدما سدد النادي الكتالوني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والتي بلغت ١٢٠ مليون يورو.