باريس سان جيرمان يعود من أجل دوناروما

تغييرات في مرمى بي إس جي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير فرنسية أن باريس سان جيرمان أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، خلال الصيف الجاري.

بي إس جي حاول في أكثر من مناسبة سابقة ضم الحارس الإيطالي الشاب، ولكن الأخير استمر مع ميلان في نهاية المطاف.

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وأوضحت "لاجازيتا" و"ليكيب" أن رحيل كيفين تراب المتوقع عن بي إس جي قد يجعل الفريق الفرنسي يعود من أجل دوناروما مجدداً.

ويرجح أن يعود تراب إلى صفوف إينتراخت فرانكفورت بصفة نهائية بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويملك باريس بجوار تراب فقط ألفوس أريولا في حراسة المرمى بعد رحيل جيانلويجي بوفون وعودته إلى صفوف يوفنتوس.

يذكر أن بي إس جي قد تُوج بطلاً لكأس السوبر الفرنسي مطلع الأسبوع الجاري بفوزه على رين بهدفين لواحد في الصين.