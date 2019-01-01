حارس باريس سان جيرمان يستعد للعودة للدوري الألماني

مقابل 7 مليون يورو

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان وافقت بشكل مبدئي على عودة الحارس كيفن تراب للدوري الألماني، لكن هذه المرة، بعقد دائم وليس على سبيل الإعارة.

وقضى الحارس الألماني البالغ من العمر 29 عامًا، الموسم الماضي مع نادي آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة، وذلك لصعوبة الاعتماد عليه في ظل وجود جيجي بوفون –قبل رحيله- والحارس ألفونسي أريولا.

ورغم تأكيد المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو، أن تراب لن يغادر "حديقة الأمراء" هذا الموسم، على اعتبار أنه سيعود لوضعه الطبيعي، كمنافس لأريولا على عرين "إلبي إس جي"، إلا أن شبكة "سكاي سبورتس"، أشارت إلى اقتراب صاحب الشأن من العودة لناديه السابق.

وقالت الشبكة التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن المفاوضات بين باريس وفرانكفورت تسير على ما يرام، وفي الغالب ستتم الصفقة مقابل رسوم لن تَقل بأي حال من الأحوال عن سبعة ملايين يورو، وبعقد مدته 5 سنوات.

ما أجمل أن تحتفل بيوم ميلادك بهز شباك الخصوم، أليس كذلك يا جوميز؟ 🦁#الأهلي_الهلال #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/IXJuzvgNwM — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

ومن المقرر أن يخضع للفحوصات الطبية مساء غد الأربعاء، على أن يتم الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة، بمجرد تجاوزه الكشف الطبي.