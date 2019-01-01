بارتوميو يدعو لاجتماع عاجل لبحث أزمة برشلونة

ما هي خطط برشلونة لحل كارثة الموسم الحالي؟

دعا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إلى اجتماع عاجل بين مجلس الإدارة لبحث الموسم الجاري وكيفية الخروج من الأزمة.

برشلونة خسر كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من فالنسيا بهدفين لهدف.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ بارتوميو دعا لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء المقبل لدراسة الموسم الجاري والبحث عن الحلول البديلة في ظل توقع بدراسة فكرة إقالة المسؤولين عن التراجع.

وأوضحت الصحيفة أنّ عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يطالبون بإقالة المدير الرياضي بيب سيجورا وكذلك المدير الفني إيرنستو فالفيردي.

وذكرت الصحيفة أنّ بارتوميو يدافع عن سيجورا ولا يرغب في إقالته، إلا أنّ هناك حالة رفض كبيرة داخل النادي لما يقوم به المدير الرياضي في السنوات الماضية.

ولن يتم الكشف عن القرارات النهائية سوى بعد دراسة جميع الحلول والخطط الممكنة للموسم المقبل.

كما أكدت الصحيفة أنّ الرئيس أرسل تحذيرًا لعدد من اللاعبين بإمكانية التخلي عنهم في الصيف بعد تراجع المستوى الواضح خلال الموسم.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو خرج عقب الهزيمة من فالنسيا ليؤكد استمرار فالفيردي مدربًا للفريق.