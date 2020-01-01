بادربورن ضد بوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة

رومان بوركي

مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - لوكاس بيشتشيك

رفائيل جيريرو - إيمري تشان - توماس ديلاني - أشرف حكيمي

سيباستيان براندت - ثورجان هازارد - جادون سانشو

البدلاء: مارفين هينتز - ليوناردو باليردي - ماتيو موري - مارسيل شميلزر - ماريو جوتزه - أكسيل فيتسيل - جيوفاني رينا - كريس فوريش - توبياس راشل.

يبدأ المدرب ستيفين باومجارت بطريقة (3-5-2)، وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 3-5-2

ليوبولد زينجيرلي

سيباستيان شونلو - أوفي هونيماير - كريستيان شتروديك

جاميلو كولينز - جيريت هولتمان - سيباستيان فاسيلياديس - كريستوفر أنتوي أدجي - محمد دراجر

ستريلي مامبا - دينيس سربيني

البدلاء: يانيك هوث - لورين ينس - مارلون ريتر - كاي بروجر - عبد الحميد صابيري - أنتوني إيفانس - سفين مايكل - بن زولينسكي - دينيس ياسترزيمبسكي.

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سيكون هذا اللقاء سهلاً على دورتموند وفرصة للعودة سريعًا بعد الخسارة في كلاسيكو ألمانيا الأسبوع الماضي، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، وهو قريب من الهبوط حيث أن الفارق بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز 16 هو 8 نقاط، لكن يجب على الأصفر والأسود الحذر من أي مفاجأة.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 6 وخسر 5، وبعد خسارته من بايرن ميونخ الأسبوع الماضي أصبح الفارق بينهما 7 نقاط، وهو ما يقرب البايرن من لقب الدوري هذا العام، ويضع البروسي في مهمة الحفاظ على المركز الثاني.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-2020، والمقامة على ملعب فولكس فاجن.