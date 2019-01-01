باتشواي يرفض إيفرتون من أجل العمل مع هنري

المهاجم البلجيكي لديه عرضاً قيمته 40 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون

يطمح المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، في إكمال انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

باتشواي قضى النصف الأول من الموسم معاراً لفالنسيا من تشيلسي، قبل أن يقوم البلوز بقطع إعارته هذا الشهر.

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صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن باتشواي توصل لاتفاق نهائي مع موناكو، ليعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي تييري هنري.

ويأتي ذلك رغم اهتمام إيفرتون بالحصول على خدماته، بتقديم عرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لتشيلسي.

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هل تعتقد أن بإمكان وهبي الانتقال من سانت إيتيان إلى نادٍ أكبر بعض الشيء وخوض تحدٍ جديد؟ 🤔



💡 مع العلم أنه يبلغ الآن 27 عامًا pic.twitter.com/hsXqm6tTma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

اللاعب لا يرحب بفكرة الانضمام للتوفيز، ويفضل الانتقال لفرنسا للعمل مع هنري من جديد، الذي سبق وأن لعب معه كمدرب مساعد في المنتخب البلجيكي.

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وعلى الجانب الآخر تأتي فكرة بيعه إلى إيفرتون هي الأفضل لتشيلسي، الذي يرغب في الحصول على مقابل مادي مناسب يستفيد منه.

وتبقى رغبة باتشواي هي العامل الأهم في الصفقة، حيث لا يريد اتخاذ خطوة انتقال دائم بمنتصف الموسم الحالي.