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بابل: لازلت أشجع ليفربول!

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لاعب فريق فولهام ريان بابل لا يزال يشجع فريقه القديم

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف ريان بابل لاعب فريق فولهام بأنه لا يزال يشجع فريقه القديم ليفربول، وذلك في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس.

اللاعب الهولندي كان قد أحرز هدفًا في شباك فريقه القديم ليفربول، في المباراة التي استضافها ملعب كرافين كوتاج يوم الأحد وانتهت بفوز الريدز على حساب فولهام بهدفين مقابل هدف.

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وقال بابل في حديثه بعد المباراة: "بالطبع أحترم فريقي القديم ولا زلت أساندهم كمشجع، لذلك يجب أن أظهر للجماهير احترامي لهذا النادي".

كما أضاف بابل الذي رفض الاحتفال بالهدف: "لقد قررت المقامرة، لم أتوقع أن يخطأ حارس المرمى بهذه الطريقة، لقد حالفني بعد الحظ في الكرة، كل ما كان علينا فعله هو مواصلة القتال في المباراة حتى النهاية".

يذكر أن بابل البالغ من العُمر 32 عامًا كان قد لعب في صفوف ليفربول في الفترة ما بين عام 2007 حتى 2011.

 

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